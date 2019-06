Sono attualmente in corso le selezioni per un nuovo film prodotto da Wildside e diretto dal regista Emanuele Crialese. I prossimi casting si svolgeranno a Viterbo mentre le riprese verranno poi effettuate a Roma. Inoltre, sono in corso i casting per la realizzazione di un interessante cortometraggio dal titolo Diorama e prodotto da Piroetta srl. Lo short film verrà poi diretto dalla regista Camilla Carè e le riprese verranno effettuate a suo tempo in Puglia.

Pubblicità

Pubblicità

Un film

Per il nuovo film diretto dal regista Emanuele Crialese e prodotto da Wildside, una importante casa di produzione televisiva e cinematografica (che ha all'attivo produzioni quali L'Amica Geniale, The Young Pope, La mafia uccide solo d'estate), sono attualmente in corso le selezioni. In particolare, la richiesta è indirizzata verso ragazzine di età compresa tra 9 e 13 anni, residenti nell'ambito del Lazio. Tra queste si cerca prima di tutto una bambina alquanto ribelle e indisciplinata, con una struttura fisica agile e snella.

Non perdere le ultime notizie! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa di più oppure scopri qui tutti i Canali. Ti terremo aggiornato sulle novità che non puoi perderti! Offerte Di Lavoro

La richiesta è rivolta nello specifico verso ragazzine che pratichino uno dei seguenti sport: calcio, calcetto, rugby, mountain bike, skate, boxe, arrampicata. Le interessate devono presentarsi direttamente, accompagnate da almeno un genitore o da un tutore legale, martedì 25 giugno a Viterbo, dalle ore 15:00 alle ore 18:00 presso il cinema Lux (Viale Trento, 1). Le selezioni consisteranno prevalentemente in una video/intervista e in una fotografia. Le riprese verranno poi effettuate nel corso del prossimo autunno a Roma.

Pubblicità

Un cortometraggio

Per la realizzazione di un interessante cortometraggio dal titolo Diorama, diretto dalla regista Camilla Carè e prodotto da Piroetta srl, casa di produzione di Bernardo Carboni, sono tuttora aperte le selezioni. In particolare, la richiesta in questione è indirizzata verso bambine di età compresa tra 6 e 8 anni ma anche fino a 12 anni, tutte di etnia caucasica, con capelli neri, occhi scuri, 'spigolose' e residenti nell'ambito della regione Puglia.

Le riprese verranno poi effettuate nel mese di agosto 2019. Le interessate a proporre la propria candidatura devono inviare dati personali e riferimenti di contatto, unitamente ad alcune fotografie (a figura intera, in primo piano e di profilo) e ad ogni altro elemento possa ritenersi interessante e utile ai fini di una adeguata valutazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: piroettaproietta @gmail.com. Le selezioni si svolgeranno poi esclusivamente su convocazione.

Pubblicità

Per ulteriori informazioni, indicazioni e dettagli, si rimanda al sito web di Apulia Film Commission, alla sezione casting.