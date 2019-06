Si prospetta un fine mese complicato per chi si deve spostare per lavoro o per divertimento, in quanto le proteste dei lavoratori del comparto dei trasporti pubblici saranno parecchi. Il 24 giugno sciopero di 24 ore degli aerei e di 8 ore dei treni, il 25 giugno altre 24 ore di sciopero del trasporto pubblico locale in diverse città, il 26 giugno altro stop dei mezzi pubblici in due regioni. Dopo una tregua di un giorno, gli scioperi riprenderanno venerdì 28 giugno con lo sciopero dei lavoratori addetti al trasporto pubblico locale in Piemonte.

Sciopero treni e trasporto aereo di 24 ore

Non si smentisce neanche nella parte finale il mese di giugno 2019, dopo un’ondata di scioperi non indifferente la conclusione sarà devastante per chi viaggia in aereo. Il personale di diverse aziende di trasporti come Blue Panorama Airlines e Alitalia si fermerà a livello nazionale dalle ore 00:00 alle ore 23:59 di lunedì 24 giugno. Lo sciopero è stato proclamato da numerosi sindacati come si può leggere nel sito di Commissione di Garanzia Sciopero che è costantemente aggiornato.

Lunedì 24 giugno si fermeranno anche gli addetti Trenitalia della sezione IMC di Milano per 8 ore, dalle 22:00 del 24 giugno alle 5:59 del 25 giugno. Per sapere quale treni viaggeranno comunque basta consultare il sito di Trenitalia alla sezione scioperi.

Sciopero dei trasporti a Roma e Bologna

Martedì 25 giugno incroceranno le braccia i lavoratori dipendenti della società ATAC di Roma per ventiquattro ore. Nella stessa giornata il trasporto pubblico locale subirà delle cancellazioni anche in Sicilia: il personale della società AMT di Catania si fermerà per quattro ore, dalle 10:00 alle 14:00.

A Bologna l’azienda TPER fermerà i propri mezzi per 24 ore mercoledì 26 giugno ed anche il personale delle sedi operative di Grosseto, Siena e Arezzo della società TIEMME osserverà lo stesso orario di sciopero il medesimo giorno.

Gli scioperi di giugno 2019 si concluderanno venerdì 28 ad Alessandria con l’astensione dal lavoro del personale ARFEA per 24 ore. Di seguito uno schema col riassunto di tutti gli scioperi dei prossimi giorni, verificabile presso il sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.