Sono attualmente aperte le selezioni per realizzare la puntata pilota di un nuovo e interessante programma televisivo diretto da Federico Moccia, a tutti noto sia come scrittore che come regista di successo.

Sono inoltre tuttora in corso i casting per per la realizzazione di una importante serie televisiva dal titolo Giustizia per tutti, prodotta da Solaris srl.

Le riprese verranno poi effettuate a breve, rispettivamente a Roma per quanto riguarda il programma TV, e a Torino per quanto concerne la fiction.

Pubblicità

Pubblicità

Un nuovo programma televisivo

Per la realizzazione di un nuovo importante programma TV, incentrato su tematiche come salute, benessere e medicina e diretto dal noto regista e scrittore Federico Moccia, sono aperte le selezioni finalizzate alla realizzazione della cosiddetta puntata pilota.

In particolare, la richiesta in questione è orientata attualmente verso sei ballerine/modelle di statura non inferiore a 170 cm. La registrazione della puntata verrà effettuata il prossimo 4 luglio, dopo due giornate di prove, che si terranno il 2 e il 3 luglio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro

Le interessate devono inviare quanto prima la propria candidatura, corredata di dati personali, riferimenti di contatto, alcune fotografie e quanto ritengano utile ai fini di una adeguata valutazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: andrea.pistilli@ balthazarmanagement.com.

I casting si terranno poi, esclusivamente su convocazione, lunedì 24 giugno a Roma, presso 'Passione Danza' (Via del Casale Agostinelli, 149), dalle ore 11 alle ore 16.

Pubblicità

Una serie televisiva

Per la realizzazione di un'importante serie televisiva dal titolo Giustizia per tutti, sono tuttora aperti i casting.

Nello specifico, per la fiction prodotta da Solaris srl la richiesta è innanzitutto orientata verso un ragazzo maggiorenne, che deve dimostrare esattamente 18 anni, di origine asiatica ma con una perfetta conoscenza della lingua italiana e residente nell'ambito della regione Piemonte. Si cercano inoltre attori e attrici di origine sudamericana o, quantomeno, ispanica, residenti nel nostro Paese (preferibilmente in Piemonte) e di età compresa tra 35 e 50 anni, tutti e tutte di carnagione olivastra.

Le riprese verranno poi effettuate a Torino a partire dal mese di luglio. Gli interessati devono inviare i propri dati personali e di contatto, unitamente ad alcune fotografie e al proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: chiaramoretticasting@ gmail.com.

Per ulteriori informazioni e dettagli si può far riferimento sempre a tale indirizzo email o visionare il sito web di Film Commission Torino Piemonte, alla sezione riguardante i casting.