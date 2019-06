Sono attualmente aperti i casting per la ricerca di figure varie finalizzati alla realizzazione di un film prodotto da Indyca e S2R, la cui trama è focalizzata sulla interessante figura di una giovane atleta somala che prese parte alle Olimpiadi di Pechino. Sono inoltre in corso le selezioni di attori e attrici per un importante spettacolo diretto dal regista Emanuele Bosu.

Un film

Per un nuovo film dal titolo Samia e incentrato sulla figura di una giovane atleta somala, Samia Yusuf Omar, che prese parte alle Olimpiadi di Pechino del 2008, sono attualmente in corso le selezioni.

Il film è prodotto da Indyca e S2R, con il sostegno di Rai Cinema e di altre istituzioni. In particolare, la richiesta è indirizzata innanzitutto verso una giovane somala di età compresa tra 16 e 25 anni, per interpretare Samia in fase giovanile, e una ragazzina tra 9 e 12 anni, per il ruolo di Samia in fase pre-adolescenziale. Le candidate in questione devono avere una struttura fisica alquanto longilinea. Si cerca poi un ragazzo tra 16 e 25 anni e uno di meno di 12 anni, con notevole somiglianza tra loro, un uomo e una donna di età compresa tra 40 e 50 anni e una ragazza tra 13 e 20 anni.

Casting per un nuovo film e uno spettacolo

Tutti i candidati indicati devono parlare il somalo e, se possibile, anche la lingua inglese. Gli interessati a proporre la propria candidatura devono far riferimento al sito web di Indyca.it, dove possono reperire ogni ulteriore informazione e un questionario da compilare. In quest'ultimo vanno inseriti dati personali e di contatto, indicazioni concernenti sport praticati, hobby, lingue conosciute ed eventuali esperienze in ambito recitativo, il link di un proprio selftape contenente la registrazione della propria interpretazione dei due monologhi proposti dal sito, l'URL di un video (tramite Youtube, Vimeo o secondo altre modalità) e tutto quanto attiene l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

A parte occorre poi inviare tre fotografie (di viso, di profilo e a figura intera) al seguente indirizzo di posta elettronica: casting @indyca.it, inserendo nell'oggetto 'Call For Samia + Nome e Cognome'. Tutta la documentazione indicata deve essere spedita entro e non oltre il prossimo 30 giugno.

Uno spettacolo

Per realizzare un interessante spettacolo che si terrà prossimamente in Sardegna, per la regia di Emanuele Bosu, si selezionano attori e attrici di età scenica intorno a 20 anni e con rilevanti abilità anche nell'ambito del canto.

Gli interessati devono inviare entro il prossimo 20 giugno la propria candidatura, indicando dati personali, riferimenti di contatto, foto in primo piano e a figura intera e ogni elemento ritengano utile ad una adeguata valutazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: emanuele.bosu @tiscali.it.