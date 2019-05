Sono in corso le selezioni per un film con il noto trio comico composto da Aldo, Giovanni e Giacomo, da girare in Puglia, e per una fiction di Mediaset con riprese da effettuarsi a Milano.

Un film

Per la realizzazione dell'importante film dal titolo Odio l'estate, diretto dal regista Massimo Venier e prodotto da AGIDI Due, la OZ Film cerca figuranti semplici e speciali.

Nel cast il noto trio comico composto da Aldo, Giovanni e Giacomo. La richiesta è attualmente orientata nei confronti delle seguenti figure: bambini e bambine di età compresa tra 6 e 14 anni, una intera banda musicale di paese, numerosi uomini e donne di età compresa tra 18 e 75 anni, dall'aspetto distinto e, al tempo stesso, fashion, disponibili a riprese in costume da bagno, uomini e donne della stessa fascia di età e appartenenti a differenti etnie.

Casting per un film con Aldo, Giovanni e Giacomo e una fiction di Mediaset

Tutti i candidati devono risiedere in Puglia, dove verranno poi effettuate le riprese del film, tra il mese di giugno e quello di agosto, soprattutto nell'ambito delle province di Bari e di Lecce. Gli interessati devono presentarsi direttamente il prossimo 29 maggio, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, a Otranto, presso la Sala Triangolare del Castello della cittadina pugliese, sito a Piazza Castello. Occorre portare con sè la fotocopia del proprio documento di identità e del codice fiscale, unitamente a una copia dei dati IBAN.

A questa documentazione, gli extracomunitari dovranno aggiungere la fotocopia del proprio permesso di soggiorno. I minorenni dovranno essere accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci. Coloro che non possono essere presenti alle selezioni hanno la possibilità di inoltrare la propria candidatura online, facendo riferimento a questo indirizzo di posta elettronica: figurazioni @ozfilm.it, inserendo nell'oggetto 'candidatura_Odio L'Estate'.

Una fiction

Per la realizzazione di una nuova fiction di Mediaset sono in corso le selezioni per la ricerca di attori e attrici.

Le riprese verranno poi effettuate a Milano. In particolare, la richiesta è indirizzata attualmente verso le seguenti figure: una donna di età compresa tra 40 e 50 anni, di bella presenza e di rilevante statura, con capelli neri e lunghi, occhi marroni, una donna tra i 35 e i 40 anni, anche lei alta, con capelli neri o castani medio/lunghi, occhi marroni, un uomo della stessa fascia di età della precedente, dal fisico muscoloso e di bella presenza, una donna sempre di età compresa tra 35 e 40 anni, con capelli corti e occhi color marrone.

L'ultima candidata deve essere disponibile, nel caso, a tingersi i capelli. Tutti dovrebbero risiedere in Lombardia. Gli interessati devono inviare quanto prima la propria candidatura, corredata di dati personali, riferimenti di contatto, foto e curriculum, al seguente indirizzo di posta elettronica: erika.lionetti @quadrio.tv.