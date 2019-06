Ancora aperti 3 Concorsi Pubblici per la professione di tecnico di laboratorio biomedico, biologo, farmacista e infermiere. I bandi, con scadenza fino al prossimo 4 luglio sono stati pubblicati dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento (tecnico biomedico - biologo); dal Comune di Porto Sant'Elpidio (farmacista collaboratore) e dall'Azienda Sanitaria Area Vasta 2 - Ancona (infermieri).

Borsa di studio per tecnico biomedico

L'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento ha indetto un bando di concorso, per il conferimento di una borsa di studio triennale, nell'ambito del progetto denominato 'Multi-modal clinical testing of prostate cancer patient plasma'.

Pubblicità

Pubblicità

Coloro che intendono prendere parte al concorso, devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

Laurea in Scienze biologiche;

Laurea specialistica in Biologia – classe delle lauree specialistiche 6/S;

Laurea in Tecnico di laboratorio biomedico (classe delle lauree nelle professioni sanitarie tecniche L/SNT 3)

Altri titoli equivalenti.

Invio della domanda

La domanda deve essere inviata, entro il 18 giugno, con uno dei seguenti modi: consegnata direttamente all'azienda provinciale; spedita tramite Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo: apss @pec.apss.tn.it, oppure a mezzo posta. Il testo del presente bando è pubblicato, sul sito Internet: apss.tn.it -sezione concorsi.

Concorso per tecnico biomedico, biologo, farmacista e infermiere

Assunzione per tre farmacisti collaboratori

Selezione pubblica indetta dal Comune di Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, per l'assunzione di tre posti di farmacista collaboratore a tempo indeterminato. Oltre ai requisiti generali è necessario:

Laurea in Farmacia;

Oppure, in Chimica e Tecnologie farmaceutiche (vecchio ordinamento universitario)

Oppure, Laurea specialistica in Farmacia o in Chimica e Tecnologie farmaceutiche (classe di laurea specialistica LS - 14),

Iscrizione all’Ordine professionale dei Farmacisti;

Patente di guida di tipo B.

Domanda di partecipazione

La domanda di ammissione alla selezione, dovrà essere inviata tramite PEC ' bandoconcorsofcomunalipse @pec.it', entro il prossimo 4 luglio. Il bando è disponibile in versione integrale, sul sito internet: farmaciecomunaliportosant'elpidio.it.

Pubblicità

Concorso per 33 infermieri

L'Azienda Sanitaria Unica Regionale Area vasta 2 Ancona ha emanato un concorso pubblico unificato, per l'assunzione di 33 posti di infermiere a tempo indeterminato, così suddivisi: 20 posti presso l'A.S.U.R Marche, 10 posti presso A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona e 3 posti presso l'A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord. Tra i requisiti specifici è richiesto un: Diploma di Laurea triennale in Infermieristica o titolo equivalente, con iscrizione al relativo albo professionale.

Invio della domanda

L'istanza di partecipazione al concorso pubblico va presentata unicamente tramite procedura telematica, accedendo al seguente indirizzo web: asurmarche.selezionieconcorsi.it, entro il 4 luglio. Per ulteriori requisiti è possibile reperire l'intero testo del concorso, sul sito: asur.marche.it - amministrazione trasparente - bandi concorso, selezionando alla voce 'struttura organizzativa': Area vasta 2