Casting aperti per la ricerca di comparse per una Serie TV prodotta da Moviheart in sinergia con RAI Fiction, e per la ricerca di attori e attrici per alcune produzioni del Teatro di Documenti di Roma per la prossima stagione teatrale.

Enrico Piaggio, un sogno italiano

Per la realizzazione di una importante serie televisiva dal titolo Enrico Piaggio. Un sogno italiano, incentrata sulla vita del noto imprenditore, sono attualmente aperte le selezioni per la ricerca di comparse.

La serie, prodotta da Moviheart in collaborazione con RAI Fiction, sarà diretta dal regista Umberto Marino e avrà nell'attore Alessio Boni il proprio interprete principale. In particolare, la richiesta è orientata verso uomini e donne di età compresa tra 18 e 65 anni, e bambini e bambine tra 8 e 10 anni. A tale proposito, tenuto conto che la serie televisiva è ambientata nell'immediato dopoguerra, per l'esattezza nel periodo che va dal 1945 al 1952, si precisa che non verranno ammessi candidati con piercing o tatuaggi in vista, o con tinte particolari dei capelli o, ancora, con sopracciglia depilate, unghie decorate e altre cose simili.

Casting per una fiction con Alessio Boni e per attività teatrali

Inoltre, si richiede la disponibilità in genere a modificare la propria acconciatura, unitamente al fatto che le donne devono avere un trucco alquanto leggero o essere in stile 'acqua e sapone', mentre gli uomini devono essere disposti a eventuali modifiche relative a barba e baffi. Gli interessati a proporre la propria candidatura devono presentarsi direttamente mercoledì 12 giugno a Pisa, dalle ore 10, 30 alle 20, presso Manifatture Digitali Cinema (ex Stallette), a Via Nicola Pisano,15.

Occorre portare con sè la fotocopia fronte/retro di un proprio documento di identità e quella del codice fiscale (o della tessera sanitaria), unitamente alla copia dei dati Iban o comunque di un conto. I minorenni dovranno essere accompagnati da almeno un genitore o da un tutore legale, muniti a loro volta di un proprio documento. Per ulteriori informazioni e indicazioni rimandiamo al sito web di Toscana Film Commission, alla sezione casting.

Produzioni teatrali

Per realizzare alcune produzioni del Teatro di Documenti di Roma, in relazione alla prossima stagione teatrale, sono in corso le selezioni per la ricerca di attori e attrici.

In particolare, la richiesta è indirizzata innanzitutto verso un attore di almeno 45 anni e un attore di non oltre 35 anni. Quest'ultimo deve essere intonato e in grado di suonare in modo adeguato, anche se non a livello professionale, il flauto traverso o il violino. Si cerca poi una attrice di età non superiore a 30 anni, intonata e in grado di suonare il sitar. Gli interessati devono inviare dati personali, riferimenti di contatto, due foto (in primo piano e a figura intera) e il proprio curriculum artistico, al seguente indirizzo di posta elettronica: teatrodidocumenti@libero.it.