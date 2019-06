In Gazzetta Ufficiale n°48 del 18 giugno scorso sono stati emanati nuovi concorsi per la professione di educatore per gli asili nido e assistente sociale, con scadenza fissata al prossimo 18 luglio. I bandi verranno svolti: presso il Comune di Asti per l'educatore asilo nido e presso il Comune di Ascoli Piceno e l'Unione Val d'Enza per il ruolo di assistente sociale.

Assunzione per educatori asilo nido

Il Comune di Asti ha emanato un concorso pubblico per la copertura di due posti di educatore di asilo nido.

Pubblicità

Pubblicità

I candidati che intendono presentare la domanda devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

Laurea in Scienze dell’educazione e della formazione (classe L-19);

Diploma di puericultrice;

Diploma di maestra di scuola d’infanzia;

Diploma di laurea in scienze dell’educazione;

Altri titoli equivalenti.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione alla selezione, dovrà essere presentata esclusivamente on-line, attraverso la procedura informatica predisposta sul sito internet del Comune di Asti, entro il prossimo 18 luglio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Concorsi Pubblici

La partecipazione al concorso comporta il versamento di € 3,87. Per ulteriori requisiti è possibile prendere visione del testo completo del concorso, sul sito: comune.asti.it - nella sezione 'concorsi'.

Due concorsi per assistenti sociali

Il Comune di Ascoli Piceno ha indetto un concorso pubblico, per l'assunzione di due posti di assistente sociale. Le figure richieste devono aver conseguito uno tra i seguenti titoli di studio:

Diploma di assistente sociale abilitante;

Oppure, Diploma universitario in servizio sociale;

Laurea in scienze del Servizio Sociale;

Laurea Magistrale in Gestione delle politiche dei servizi sociali e della mediazione interculturale Classe;

Altri titoli equipollenti.

Invio della domanda

Le domande di ammissione alla procedura, devono essere indirizzate al Comune di Ascoli Piceno, entro il termine perentorio di giovedì 18 luglio 2019, con le seguenti modalità: tramite raccomandata con avviso di ricevimento; direttamente all’ufficio protocollo del comune o mediante posta elettronica certificata.

Pubblicità

Il bando completo, con l'indicazione dei requisiti necessari per l'ammissione alla selezione è disponibile, sul sito internet del Comune di Ascoli Piceno, seguendo il percorso: bandi di concorso.

L'Unione Val d'Enza, in provincia di Reggio Emilia indice un bando di concorso, per l'assunzione a tempo indeterminato di due assistenti sociali, da assegnare all'area povertà e inclusione sociale. Tra i requisiti specifici è richiesto:

Patente di guida categoria B;

Titolo di studio abilitante all’Iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali.

Presentazione della domanda

La domanda di partecipazione potrà essere presentata in uno dei seguenti modi: spedita a mezzo posta con raccomandata; tramite PEC o consegnata direttamente presso l’ufficio protocollo dell’Unione Val d’Enza.

La scadenza è fissata al 18 luglio. Il bando è reperibile sul sito 'unionevaldenza.it'.