In Gazzetta Ufficiale n° 45 di venerdì 7 giugno sono stati pubblicati nuovi concorsi per la professione di educatore di asilo nido e assistente sociale. Le selezioni pubbliche, in scadenza a luglio verranno espletate, presso il Comune di Cecina (educatore asilo nido), e presso l'Ambito Territoriale Sociale n° 3 di Amantea e il Comune di Albano Sant'Alessandro, per quanto concerne il ruolo di assistente sociale.

Bando per educatore asilo nido

Bando di concorso pubblico emanato dal Comune di Cecina, in provincia di Livorno, per l'assunzione di un posto di educatore di asilo nido, con contratto a tempo pieno e indeterminato.

Il candidato per poter partecipare a medesima selezione pubblica deve avere conseguito uno dei seguenti titoli di studio:

Laurea triennale in Scienze dell’educazione nella classe L19 (indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia);

Oppure, laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria;

Oppure, laurea o laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche.

Domanda di ammissione

I partecipanti dovranno compilare e inviare la domanda di ammissione al concorso, unicamente per via telematica, nell'apposito form elettronico messo a disposizione dal Comune di Cecina, entro l'8 luglio. Alla domanda, deve essere allegata, la ricevuta concorsuale di € 10,00. Il testo integrale del bando è disponibile presso il sito: comune.cecina.li.it - bandi -Concorsi Pubblici.

Concorsi pubblici per educatore asilo nido e assistente sociale.

Due concorsi per assistente sociale

L'Ambito Territoriale Sociale n° 3 di Amantea, in provincia di Cosenza, indice una selezione pubblica, per il conferimento di nove posti di assistente sociale a tempo determinato. Tra i requisti specifici è richiesto:

Diploma di Laurea triennale appartenente alla classe 6 – Lauree in scienze del Servizio Sociale;

Altri titoli equivalenti, tra cui Diploma di laurea del vecchio ordinamento in Servizio Sociale;

Iscrizione all'albo professionale.

Invio della domanda

La domanda può essere inviata secondo uno dei seguenti modi: tramite invio PEC, mediante raccomandata o direttamente presso il protocollo del Comune di Amantea.

La scadenza è fissata al 3 luglio prossimo. Il bando è scaricabile visitando il sito ufficiale del distretto: distrettosocialeamantea3.it.

Il Comune di Albano Sant'Alessandro, in provincia di Bergamo, ha indetto un concorso, per l'assunzione a tempo indeterminato di un assistente sociale. Il candidato oltre ai requisiti generali deve avere conseguito: Laurea triennale di primo livello, appartenente alla classe L-39 Servizio Sociale o altri titoli afferenti, con iscrizione albo professionale degli assistenti sociali.

Presentazione della domanda

La domanda deve essere consegnata entro il 7 luglio attraverso uno dei seguenti modi: mediante consegna a mano o raccomandata con avviso di ricevimento, al protocollo del comune, oppure a mezzo posta elettronica certificata. Si ricorda che è prevista la tassa di € 10,33. Il testo completo del bando è pubblicato sul sito internet del Comune di Albano Sant'Alessandro.