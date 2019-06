Sono ancora attivi alcuni Concorsi Pubblici per differenti professioni, tra cui uno per il ruolo di assistente sociale, uno per biologo e uno per dirigente welfare e cultura. I bandi sono stati pubblicati dal Comune di Civitanova Marche (assistente sociale); dall'Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria di Milano (biologo) e dal Comune di Macerata (dirigente welfare e cultura).

Selezione pubblica per assistente sociale

Il Comune di Civitanova Marche ha indetto una selezione pubblica, per l'assunzione a tempo indeterminato di due assistenti sociali. Per l'ammissione al bando i candidati devono aver conseguito una Laurea in Scienza del Servizio sociale (classe 6) o altri titoli equivalenti, tra cui un Diploma universitario in servizio sociale, con relativa iscrizione all'albo professionale.

Invio della domanda

Le domande dovranno pervenire, al servizio protocollo comunale, entro il prossimo 15 luglio, mediante uno dei seguenti modi: a mezzo PEC, raccomandata con avviso di ricevimento, oppure presentata a mano presso il servizio indicato. Ricordiamo che è previsto il pagamento della tassa di € 15,00. Il testo completo del bando è reperibile, nel sito: comune.civitanova.mc.it - sezione 'concorsi'.

Borsa di studio per laureati in biologia e titoli equivalenti

Pubblica selezione emanata dall'Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria di Milano, per l'assegnazione di una borsa di studio a favore di laureati, nel campo dell'area scientifica 'scienze biologiche - agrarie e veterinarie'.

Coloro che intendono presentare la domanda devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Laurea in Scienze Biologiche;

Laurea in Biotecnologie (Agro-Industriali; Agrarie e Vegetali; Industriali; Veterinarie);

Laurea in Scienze delle Produzioni Animali;

Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, dovrà essere inviata esclusivamente per Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo: protocollo.ibba @pec.cnr.it, entro il giorno 4 luglio. Il testo completo del bando è visionabile, sul sito: urp.cnr.it - lavoro e formazione - borse di studio.

Avviso pubblico per dirigente welfare e cultura

Il Comune di Macerata ha reso noto un avviso di selezione pubblica, per l’assunzione a tempo pieno e determinato di un dirigente del servizio 'Welfare e Cultura'. Tra i requisti specifici è necessario:

Laurea Magistrale in giurisprudenza;

Oppure, in scienze della politica o scienze dell’economia;

Oppure, in scienze economico aziendali o scienze delle pubbliche amministrazioni;

Oppure, in sociologia o in L-39 Servizio Sociale

Altri titoli equivalenti.

Presentazione delle domande

Le istanze di ammissione alla procedura di selezione pubblica, dovranno pervenire al Comune di Macerata, entro il giorno 15 luglio 2019, secondo una delle seguenti modalità: direttamente all'ufficio protocollo del comune; tramite raccomandata o mezzo e-mail certificata 'comune.macerata @legalmail.it'.

Per ulteriori informazioni è possibile prendere visione del testo integrale dell'avviso di selezione pubblica, nel sito istituzionale del Comune di Macerata.