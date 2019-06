Eurospin distribuisce generi vari da più di vent'anni. Questa azienda opera tra Italia e Slovenia attraverso 6 società e grazie ad esse continua ad espandersi aprendo nuovi punti vendita. Per portare avanti quest'ultimi, ogni mese il noto marchio inserisce nel suo sito web nuove Offerte di lavoro. In particolare, sono spesso ricercati: addetti vendita, macellai e gastronomi. Tramite lo stesso sito è possibile effettuare la domanda di lavoro.

Le tre posizioni aperte spesso da Eurospin

Dal web si può scoprire come anche a giugno Eurospin stia cercando figure da impiegare nei reparti dei suoi negozi.

Uno dei canali da cui è possibile visionare i ruoli più richiesti è la pagina aziendale dedicata alle carriere. Sempre da questa si nota come i requisiti indispensabili per partecipare alla selezione siano: la residenza nei pressi del luogo di lavoro e l'essere automuniti.

La prima posizione lavorativa frequentemente ricercata è l'addetto vendita. Per esempio, nel negozio di Saval, in provincia di Verona, si cercano persone che, oltre a possedere i requisiti importanti menzionati sopra, siano disponibili ad occuparsi del rifornimento degli scaffali all'interno del reparto assegnato e abbiano una buona capacità di relazionarsi con il cliente.

Eurospin cerca addetti vendita, macellai e gastronomi in varie province.

La seconda figura che compare spesso nella pagina web delle carriere è il macellaio. Il negozio Eurospin di Guastalla, provincia di Reggio Emilia, ad esempio, cerca candidati con esperienza nella grande distribuzione i quali dovranno occuparsi di preparazione, taglio e vendita delle carni. Viene richiesta inoltre la disponibilità a lavorare secondo turni serali, o nei festivi, e il possesso dell'attestato hccp.

Un'altra posizione molto richiesta dall'azienda in questione è il gastronomo. Se si considera tale ruolo ricercato nella sede di Leno, in provincia di Brescia, il candidato dovrà dedicarsi alla cura del banco freschi, in modo da rendere salumi e formaggi pronti per essere venduti.

Anche qui le assunzioni sono rivolte a un personale che abbia una consolidata esperienza in aziende del genere e che sia disposto a svolgere turni di lavoro nei giorni festivi.

Come candidarsi online

L'area del sito di Eurospin riguardante il lavoro mostra l'elenco delle offerte di lavoro ma anche come candidarsi. A questa si accede digitando "Eurospin lavora con noi" da un qualsiasi motore di ricerca. Cliccando sul link che compare e scorrendo la pagina a cui conduce, si vedrà il pulsante "scopri".

Un click su quest'ultimo farà aprire la finestra con la lista delle posizioni. Per inviare il proprio curriculum basterà selezionare la provincia in cui si vuole lavorare, cliccare sul simbolo a destra del ruolo desiderato e infine sul pulsante blu "candidati".