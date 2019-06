I sindacati hanno proclamato nuovi scioperi del trasporto pubblico in diverse località d’Italia. In particolare alcuni scioperi locali che inizieranno giovedì 20 e termineranno lunedì 24 giugno.

Scioperi degli autobus a Roma e Reggio Emilia

Il primo sciopero dei mezzi pubblici ci sarà giovedì 20 giugno 2019 nella città di Roma. Ad incrociare le braccia sarà il personale della società Atac, che sciopererà per 24 ore. Lo hanno proclamato i sindacati Orsa e USB Lavoro Privato, mentre le associazioni di categoria Faisa, CGIL e Cisal hanno indetto l’astensione dal lavoro da parte del personale dell’azienda AGO sempre il 20 giugno per 24 ore.

Si fermeranno i mezzi nei comuni di Genzano, Arriccia, Albano Laziale, Filettino, Trevi nel Lazio, Anagni, Fiuggi in provincia di Frosinone e Aprilia in provincia di Latina. Gli autobus in queste province e nella città di Roma non viaggeranno per 24 ore con modalità differenti.

Il giorno seguente, venerdì 21 giugno, il personale della società SETA di Reggio Emilia ha proclamato uno sciopero di 24 ore in tutta la provincia.

Sciopero Trenitalia e metro di Torino

Sabato 22 giugno 2019 il personale viaggiante dell’azienda torinese GTT fermerà gli autobus in città e in provincia per quattro ore, dalle 18:00 alle 22:00.

Scioperi mezzi pubblici 20-24 giugno 2019 - Foto Il Tempo

Contemporaneamente i servizi della metropolitana di Torino si fermeranno per 24 ore. Lo stesso giorno le associazioni di categoria UGL, Cisl, USB e Lavoro Privato hanno proclamato uno sciopero di 24 ore da parte del personale viaggiante dell’azienda Start che opera nel bacino di Ravenna.

Domenica 23 giugno sarà la volta del personale della società ATV di Verona, il quale fermerà i propri mezzi per quattro ore, dalle 16:00 alle 20:00. Infine saranno i dipendenti di Trenitalia dell'Imc Av di Milano, che si fermeranno dalle 22:00 del 24 giugno alle 5:59 del 25 giugno.

Venerdì 24 giugno ci sarà uno sciopero generale nazionale da parte di tutti le compagnie aeree che durerà, comprese ENAV e Alitalia. Gli aerei si fermeranno dalle ore 00:00 fino alle 24:00. Per controllare con più precisione gli scioperi dei previsti da giovedì 20 a lunedì 24 giugno 2019, bisogna andare sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Un altro sito aggiornato in tempo reale su tutti gli scioperi generali, compresi quelli del trasporto pubblico, è Commissione di Garanzia Sciopero.

Oltre a seguire le notizie sui giornali locali, questi siti contengono le novità delle associazioni sindacali proclamate in tempo reale. Gli unici siti affidabili sui quali fa fare ferimento sono questi, ma ci si può informare anche presso le stesse compagnie di trasporti telefonando oppure recandosi sul sito web.