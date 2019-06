Si comunica che la Gazzetta Ufficiale ha divulgato numerosi bandi di concorso da parte di varie istituzioni pubbliche come le azienda ospedaliera, consorzio, comuni e regioni italiane al fine di assumere ulteriori risorse professionali con l'incarico di maestro, educatore, psicologo e assistente sociale, da collocare nelle proprie strutture.

Bandi di concorso a giugno

Il comune di Mantova (Lombardia) ha promosso un concorso pubblico, per esami, per la copertura di una posizione con la nomina di maestra di scuola materna di categoria C e posizione economica 1, da regolarizzare con un contratto di lavoro a tempo indeterminato full time.

A tale bando possono concorrere soltanto coloro che sono in possesso di uno dei successivi titoli di istruzione conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002:

diploma di scuola magistrale, triennale, di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio;

diploma di istituti magistrali di maturità magistrale (incluso quello di liceo socio-psico-pedagogico);

diploma di laurea di vecchio ordinamento DL in scienze della formazione primaria ad indirizzo scuola materna;

laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria (classe LM-85 bis).

La domanda di ammissione deve essere consegnata personalmente o spedita tramite A.R.

Concorsi per insegnanti, psicologi e assistenti sociali: domande a giugno-luglio

al comune di Mantova-settore affari generali e istituzionali, servizio risorse umane, via Roma n. 39, 46100 MN, indicando sulla busta la seguente dicitura: ''Contiene domanda di partecipazione al concorso pubblico per maestra di scuola materna cat. C'' oppure trasmessa all'indirizzo PEC: risorse.umane @ pec.comune.mantova.it entro le ore 12:30 di mercoledì 19 giugno.

Posizioni aperte a luglio

Il comune di Desio in provincia di Monza e Brianza (Lombardia) ha indetto un concorso pubblico, per soli esami, per il conferimento di due impieghi con il ruolo di educatore di categoria C a tempo indeterminato, da ubicare in ambito persona e famiglia-servizi infanzia e prescolastica, scuola e formazione, scuola infanzia.

Le istanze devono pervenire entro martedì 2 luglio.

Il comune di Novara (Piemonte) ha proclamato una mobilità esterna volontaria per l'inserimento a tempo indeterminato full time di otto educatori professionali di categoria B1 e C. Gli eventuali candidati devono presentare la propria adesione entro giovedì 4 luglio.

L'azienda unità sanitaria locale della Romagna in provincia di Ravenna (Emilia Romagna) ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'immissione di cinque profili qualificati con la mansione di collaboratore professionale sanitario, educatore professionale di categoria D.

L'istanza va consegnata entro giovedì 4 luglio.

Il consorzio impegno sociale di Cassina Rizzardi in provincia di Como (Lombardia) ha attivato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assegnazione di un posto di educatore professionale di categoria C a tempo indeterminato full time, da inserire nel centro diurno disabili del consorzio. La domanda di assunzione deve giungere entro venerdì 5 luglio.

La regione Lazio ha promulgato alcune procedure di stabilizzazione di personale precario, per l'accoglimento a tempo indeterminato di tre soggetti professionali del comparto e della dirigenza, di cui due ubicazioni in qualità di dirigente psicologo di psicologia e un posto in veste di assistente sociale Le candidature devono essere esibite entro giovedì 4 luglio.

Per reperire maggiori informazioni al riguardo, si consiglia di consultare il portale online della ''Gazzetta Ufficiale'' nella sezione ''Concorsi per Figura''.