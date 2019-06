A seguito dell'accordo sottoscritto alcuni mesi fa con i principali sindacati, relativo alle assunzioni che dovranno essere operate nel corso dell'anno 2019, Poste Italiane ha attuato un piano di recruiting funzionale alla selezione di specifiche figure professionali.

La ricerca è rivolta sia a candidati neolaureati che a personale più esperto.

I profili attualmente ricercati

Come già precedentemente anticipato, in questo momento Poste Italiane è alla ricerca di nuovo personale da inserire nel proprio organico, in attuazione del piano assunzioni disposto per il biennio 2018 - 2020.

Più nello specifico, i profili attualmente ricercati sono:

Consulenti in ambito finanziario e commerciale- profilo junior : i candidati selezionati verranno inseriti in una delle sedi di Poste Italiane distribuite sul territorio nazionale. Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono particolari doti commerciali e una forte propensione nei confronti del cliente. È richiesto un titolo di laurea in discipline economiche, ottenuto con un punteggio di centodue su centodieci;

: i candidati selezionati verranno inseriti in una delle sedi di Poste Italiane distribuite sul territorio nazionale. Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono particolari doti commerciali e una forte propensione nei confronti del cliente. È richiesto un titolo di laurea in discipline economiche, ottenuto con un punteggio di centodue su centodieci; Consulenti mobili: i candidati verranno inseriti all'interno dei team commerciali dei vari uffici sparsi su tutto il territorio nazionale. Per poter partecipare alla selezione è necessario che il candidato possieda il titolo di laurea in discipline giuridiche ed economiche e che abbia un'esperienza pregressa nel settore. Sarà considerato un titolo preferenziale il superamento dell'esame da promotore finanziario ed è necessario che il candidato possieda competenze sufficienti in materia di investimenti;

i candidati verranno inseriti all'interno dei team commerciali dei vari uffici sparsi su tutto il territorio nazionale. Per poter partecipare alla selezione è necessario che il candidato possieda il titolo di laurea in discipline giuridiche ed economiche e che abbia un'esperienza pregressa nel settore. Sarà considerato un titolo preferenziale il superamento dell'esame da promotore finanziario ed è necessario che il candidato possieda competenze sufficienti in materia di investimenti; Figure di front end: attualmente ricercati per la provincia di Bolzano, i candidati selezionati saranno chiamati a promuovere alla clientela i servizi offerti dall'azienda. Tra i requisiti necessari bisogna considerare il diploma di scuola superiore e il patentino di bilinguismo;

Modalità di candidatura

Come già anticipato nel paragrafo precedente, le assunzioni attualmente operate da Poste Italiane sono funzionali al rispetto di un piano di assunzioni, denominato Deliver 22 che mira al rafforzamento della rete commerciale dell'azienda.

Nuove assunzioni in poste italiane

Per potersi candidare, coloro che sono interessati dovranno accedere al sito web di Poste Italiane e collegarsi alla piattaforma di e-recruiting. In questo modo, sarà possibile caricare il proprio curriculum vitae oppure candidarsi ad una delle posizioni aperte presenti in quel momento.

A seguito della candidatura, il soggetto sarà contattato dall'Ufficio delle risorse umane dell'azienda per poter dare avvio all'iter di selezione previsto.