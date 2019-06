Al momento sono ancora molte le società pubbliche e ospedaliere come le Ferrovie dello Stato, l'Agenzia del Demanio, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, la Croce Rossa Italiana, la Farnesina e l'Azienda Sanitaria che hanno proclamato vari bandi di concorso, per il reclutamento di diversi profili specializzati da inserire nelle aree lavorative di alcune province e regioni italiane.

Bandi di concorso a giugno-luglio

Le Fs ricercano a tempo indeterminato una figura con il compito di operation e manteinance specialist da collocare in Metropark S.p.A.

con sede a Napoli (Campania) in possesso dei seguenti titoli e requisiti:

laurea tecnica;

saper gestire i sistemi informatici;

competenza nelle norme relative ai codici di appalto per i lavori di ingegneria.

La domanda di assunzione deve giungere entro mercoledì 12 giugno 2019.

L'Agenzia del Demanio seleziona a tempo indeterminato personale esclusivamente appartenente alle categorie protette con il ruolo di referente amministrativo di direzione regionale Abruzzo e Molise, da assegnare nella sede di lavoro di Pescara.

Concorsi aziende pubbliche e ospedaliere: inoltro domande entro giugno-luglio 2019

Vengono richieste le successive qualifiche e requisiti:

laurea in giurisprudenza;

buon uso del pacchetto Office;

abilitazione alla conduzione di automezzo con la patente di categoria B.

L'istanza deve pervenire entro le ore 24:00 di mercoledì 19 giugno 2019.

La Cri assume a tempo determinato soggetti in qualità di officer affari generali da collocare nella zona di Roma (Lazio). Si fa presente che sono previste trasferte su tutto il territorio nazionale e all'estero.

I titoli universitari e i requisiti di accesso sono i seguenti:

laurea in giurisprudenza, scienze politiche o discipline simili;

si gradisce la specializzazione o altri titoli post-laurea;

competenze in funzione di formatore o docente;

comprensione di ulteriori lingue straniere.

La domanda di accoglimento deve essere esibita entro venerdì 21 giugno 2019.

La Croce Rossa ricerca un medico specializzato in neuropsichiatria infantile da assegnare presso il centro di educazione motoria con queste qualifiche e requisiti:

laurea in medicina e chirurgia;

abilitazione professionale;

specializzazione in neuropsichiatria infantile;

diviene un plus l'avere una certa esperienza in incarichi di coordinamento e/o detenere il master in coordinamento delle professioni sanitarie;

saper utilizzare i principali applicativi informatici,

possedere la partita IVA.

È possibile inoltrare il proprio curriculum vitae direttamente sul sito internet della ''Croce Rossa Italiana''.

L'istituto per la protezione sostenibile delle piante, sez. Sesto Fiorentino in provincia di Firenze (Toscana) ha bandito una procedura di selezione, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di una risorsa in qualità di ricercatore di III livello possessore dei seguenti titoli di istruzione e requisiti:

laurea magistrale in scienze e tecnologie forestali e ambientali (classe DM 270-04) LM-73 ovvero lauree specialistiche in scienze e gestione delle risorse rurali e forestali (classe 509-99) 74-S ossia diplomi di laurea di vecchio ordinamento equiparati alle predette classi di laurea;

conoscenza della lingua inglese e italiana.

Il termine per la presentazione dell'istanza avviene alle ore 18:00 di lunedì 1 luglio 2019.

Per ulteriori chiarimenti contattare la pagina web ufficiale del ''Cnr''.

L'ente Efsa-agenzia europea per la sicurezza alimentare di Parma (Emilia Romagna) ha promosso un tirocinio rivolto a coloro che sono in possesso delle seguenti qualifiche e requisiti:

aver conseguito almeno la laurea triennale;

fluente padronanza della lingua inglese B2;

assenza di carichi pendenti.

La data di scadenza di tale bando è lunedì 1 luglio 2019 a mezzanotte (orario locale). Per acquisire maggiori informazioni consultare il portale online del ''Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale''.

Ulteriori selezioni

L'azienda sanitaria area vasta sud est 2019 seleziona con un contratto di prestazione di lavoro in somministrazione a tempo determinato 9 operatori socio sanitari Oss da immettere in località Stia in provincia di Arezzo (Toscana). I candidati interessati a tale posizione aperta devono essere in possesso dei successivi titoli e requisiti:

qualifica di operatore socio sanitario OSS, riconosciuta dalla regione Toscana, da presentare sul posto del colloquio selettivo;

esperienza o stage tramite complessi ospedalieri-RSA-assistenza domiciliare-distretti sanitari dell'Asl;

essere disponibili ad operare su turni (diurno, notturno e festivo);

automunito/a;

diviene un plus l'aver conseguito un corso base sicurezza D.lgs. 81/08.

Per aderire a tale offerta di lavoro è opportuno caricare nei sistemi ''Manpower'' il proprio cv e rispondere ad alcuni questionari online. Si precisa che non viene indicata nessuna data di scadenza.