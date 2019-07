Attualmente sulla Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati ulteriori bandi di concorso pubblico, per conto di vari comuni italiani, di un'azienda sanitaria e di una cooperativa sociale di servizi alla persona, per il conferimento di numerosi posti di lavoro con l'incarico di educatore, psicologo, assistente sociale e operatore socio sanitario Oss, da assegnare nelle sedi occupazionali situate nelle province e regioni d'Italia.

Bandi di concorso a luglio-agosto

Il comune di Piombino in provincia di Livorno (Toscana) ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 6 posti in veste di educatore di asilo nido di categoria C1, a tempo indeterminato full time, da accogliere nei comuni di Piombino, Campiglia Marittima e San Vincenzo.

Anche il comune di Castiglione Olona in provincia di Varese (Lombardia) ha indetto un concorso pubblico, per esami, per l'assunzione con un contratto a tempo indeterminato full time di un educatore di asilo nido di categoria C. I presunti partecipanti devono essere in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti:

laurea triennale in scienze dell'educazione classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia;

laurea triennale in scienze delle professioni sanitarie, della riabilitazione;

laurea quinquennale a ciclo unico in scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione;

laurea o laurea magistrale conseguita in corsi attinenti alle classi pedagogiche o psicologiche;

master di I o II livello avente ad oggetto la prima infanzia per i profili che detengono la laurea in materie umanistiche o sociali e che hanno sostenuto esami in discipline psicologiche o pedagogiche;

diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;

diploma di liceo delle scienze umane, esclusa l'opzione economico-sociale;

diploma di dirigente di comunità;

diploma di dirigente di comunità infantile rilasciato dall'istituto tecnico femminile o dall'istituto professionale di Stato per assistente all'infanzia;

diploma di maturità magistrale rilasciato dall'istituto magistrale;

diploma di scuola magistrale di grado preparatorio;

diploma di maestra di asilo;

diploma di operatore dei servizi sociali;

diploma di tecnico dei servizi sociali.

Per il comune di Piombino le domande di partecipazione devono pervenire alla casella PEC: comunepiombino @ postacert.toscana.it entro le ore 23:59 di lunedì 29 luglio 2019.

Mentre, per il comune di Castiglione Olona le istanze devono giungere all'indirizzo PEC: protocollo.comune.castiglioneolona @ pec.regione.lombardia.it entro le ore 12:00 di lunedì 5 agosto 2019.

L'azienda sanitaria locale di CN1 di Cuneo (Piemonte) ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di un dirigente psicologo da collocare presso la S.C. medicina del lavoro. La domanda di ammissione deve essere presentata entro domenica 4 agosto 2019.

La suddetta procedura selettiva è visibile contattando il sito internet della ''Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana > Concorsi per Figura''.

Il comune di Verona (Veneto) ha promulgato una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'inserimento a tempo indeterminato full time di 5 assistenti sociali di categoria D, con le corrispondenti qualifiche e requisiti:

laurea in servizio sociale e politiche sociali;

laurea in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;

laurea in scienze sociali;

diploma di laurea o diploma di assistente sociale.

È possibile proporre la propria candidatura entro mercoledì 10 luglio 2019.

Il suddetto bando è reperibile sul portale web ufficiale del ''Comune di Verona > Concorsi e selezioni di personale''.

Il comune di Rodi Garganico in provincia di Foggia (Puglia) ha promosso un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'immissione a tempo indeterminato full time di un assistente sociale di categoria D, da posizionare tramite i servizi sociali dello stesso comune, in possesso dei corrispettivi titoli e requisiti:

diploma di laurea in servizio sociale;

diploma di assistente sociale abilitante;

essere iscritti all'albo professionale degli assistenti sociali.

La domanda di adesione deve essere inviata mediante PEC: comune.rodigarganico @ pec.it entro le ore 12:00 di lunedì 12 agosto 2019.

Altre ricerche in corso

La cooperativa sociale di servizi alla persona Àncora di Bologna (Emilia Romagna) ricerca a tempo determinato part time varie figure sanitarie professionali con il ruolo di operatore socio sanitario Oss, da disporre tramite le aree di lavoro dei comuni di Codigoro, Lagosanto, Goro, Comacchio e Mesola (FE) e di Valsamoggia (BO). I requisiti richiesti sono i seguenti:

qualifica professionale di operatore socio sanitario Oss;

disponibilità a lavorare su turni (anche notturni).

Gli eventuali candidati hanno la facoltà di inoltrare il proprio curriculum vitae direttamente sulla pagina online ufficiale di ''Àncora cooperativa sociale di servizi alla persona > Lavora con noi > Addetti all'assistenza''.

Per queste posizioni aperte non è indicata nessuna data di scadenza.