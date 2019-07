L'Agenzia delle Entrate e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato hanno indetto nuovi bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di personale esperto da posizionare nelle proprie strutture collocate sul territorio italiano.

Bando di concorso a luglio

Il direttore dell'Ade informa che vi sono alcuni posti dirigenziali destinati anche ai dirigenti non appartenenti ai ruoli interni dell'Agenzia, purché dipendenti delle amministrazioni. Gli eventuali candidati possono presentare la domanda di ammissione esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica: dc.ruo.incarichi @ agenziaentrate.it specificando nell'oggetto della mail il nome delle direzioni provinciali per le quali si intende proporre la propria candidatura entro le ore 23:59 di martedì 16 luglio 2019.

Si precisa che all'istanza deve avere inclusa la dichiarazione con la quale si attesta di non avere episodi di inconferibilità e incompatibilità, di precedenti o di pendenze di natura disciplinare o penale ovvero di resposabilità contabile. La selezione avviene mediante le indicazioni che sono racchiuse nelle domande di partecipazione, su un probabile colloquio individuale e su ogni ulteriore formalità reputata valida ad approfondire le motivazioni dei concorrenti e a considerarne le competenze maturate, in attinenza anche all'esperienza e alla conoscenza tecnico-professionale richiesta. Tale avviso è visionabile tramite il portale online www. agenziaentrate.gov.it.

Altra posizione aperta

Il segretario generale dell'Agcm ha promulgato un bando di selezione, per l'approvazione di 36 praticanti da inserire presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il vigente bando ha l'obiettivo di scegliere 36 giovani laureati con un'appropriata preparazione in discipline giuridiche o economiche o statistiche. Il suddetto praticantato ha un decorso di 12 mesi, non prorogabili, e viene svolto mediante gli uffici dell'Autorità.

Per aderire alla sopracitata procedura selettiva è necessario essere in possesso dei successivi titoli di studio e requisiti:

laurea di II livello specialistica, magistrale o a ciclo unico in materie giuridiche, economiche o statistiche, con un punteggio non inferiore a 105/110;

non avere più di 27 anni di età;

aver avuto esperienze di studio e professionali;

non aver frequentato periodi di praticantato in prosecuzione delle selezioni proclamate con antecedenti ordinanze dell'Autorità.

Le domande di ammissione devono giungere telematicamente alla casella PEC: protocollo.agcm @ pec.agcm.it che è abilitata anche alla ricezione di mail di posta non certificata entro lunedì 22 luglio 2019.

Da notare che il praticantato non è retribuito. Ai praticanti spetta un rimborso spese di 800,00 euro lordi, per ciascun mese di consueta frequenza, che viene pagato in via posticipata nel mese successivo a quello di inizio del praticantato. Per reperire maggiori dettagli consultare il sito web ufficiale ''Autorità Garante della concorrenza e del mercato > Autorità trasparente > Bandi di concorso''.