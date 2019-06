Il comune di Ascoli Piceno, la Lumaca Soc. Coop. Sociale, il gruppo Sopranciodue e l'agenzia per il lavoro Temporary assumono nuovi profili professionali in funzione di educatore, psicologo, assistente sociale e operatore socio sanitario Oss, da assegnare presso varie sedi lavorative dislocate in alcune province e regioni d'Italia.

Bando di concorso a luglio

Il comune di Ascoli Piceno ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 2 posizioni per assistente sociale di categoria D, da inquadrare con un contratto a tempo indeterminato e part time al 50% da collocare tramite il settore sociale del comune di Ascoli Piceno, in possesso delle corrispondenti qualifiche e requisiti:

laurea specialistica magistrale in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali classe 57/S (LM)-D.M. 270/2004;

laurea magistrale in gestione delle politiche dei servizi sociali e della mediazione interculturale classe LM 87;

cittadinanza italiana o europea.

La domanda di ammissione deve essere presentata entro le ore 12:00 di giovedì 18 luglio 2019.

Per valutare in maniera dettagliata il suddetto bando ci si può collegare sulla pagina internet del ''Comune di Ascoli Piceno'' oppure sulla ''Gazzetta Ufficiale Concorsi numero 48 del 18-06-2019''.

Posizioni aperte

La Lumaca Soc. Coop. Sociale ricerca una figura esperta in qualità di educatore per prolungamento del centro estivo destinato ai bambini della scuola d'infanzia e della scuola primaria di Colombaro di Formigine in provincia di Modena (Emilia Romagna) in possesso dei seguenti titoli:

diploma di maturità o laurea nel settore socio-educativo, artistico o sportivo.

Oltre a ciò, si selezionano anche educatori jolly per i centri estivi tramite le scuole dell'infanzia nei comuni del distretto ceramico di (MO) per il mese di luglio 2019.

In questo caso, vengono richiesti questi titoli di studio:

diploma di liceo psico-socio-pedagogico o laurea in scienze dell'educazione, scienze della formazione primaria, pedagogia, psicologia.

Le domande di partecipazione devono essere compilate direttamente sul sito online: https:// www. lalumaca.org/lavora-con-noi. La suddetta società per tali Offerte di lavoro non segnala alcuna data di scadenza.

Il gruppo Sopranciodue di Trezzano sul Naviglio in provincia di Milano (Lombardia) recluta con un contratto a tempo determinato full time ulteriori risorse con la nomina di HR-psicologo del lavoro da accogliere anche mediante aziende clienti situate nel nord d'Italia.

I candidati per aderire a questa opportunità lavorativa devono detenere i successivi titoli di istruzione:

laurea specialistica in psicologia;

abilitazione alla professione dello psicologo.

Per visionare al meglio la sopracitata posizione aperta è essenziale contattare il portale web ''InfoJobs > Offerte di lavoro'' selezionando il profilo di interesse. Anche in questo caso non viene indicata nessuna data di scadenza.

L'agenzia per il lavoro Temporary con filiale ad Albenga in provincia di Savona (Liguria) cerca a nome di un'azienda cliente operante nel campo sanitario personale con il compito di operatori/trici socio sanitari/e, da regolarizzare con un contratto a tempo determinato con ottime probabilità di proroghe e/o successive collaborazioni.

I candidati che vengono assunti devono prendere servizio mediante una casa di riposo che si trova nei dintorni di Imperia. Da notare che gli orari di lavoro si suddividono su tre turni, dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo a settimana a rotazione. Per aderire a tale offerta di lavoro è opportuno iscriversi sul sito online: www. temporary.it. La data di scadenza non è specificata.