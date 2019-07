Attualmente, il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e il Gruppo Fincantieri hanno indetto nuovi Concorsi Pubblici, per l'assunzione di varie figure qualificate che hanno conseguito il diploma di scuola media superiore, il diploma di istituto tecnico e la laurea in qualità di ingegnere, architetto, contabile, perito navale, commessa e scrittore tecnico, da assegnare presso alcune sedi di lavoro posizionate sul territorio nazionale.

Bando di Concorso ad agosto

Le Fs ricercano con un contratto lavorativo a tempo indeterminato profili con l'incarico di gruisti da accogliere in terminali Italia Srl mediante la direzione operativa del terminal di Segrate in provincia di Milano (Lombardia) in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti:

diploma di istruzione media superiore;

possedere la patente di guida di tipo B;

competenze nei più diffusi sistemi office e SAP;

diviene un plus aver ottenuto il maggior punteggio nel diploma;

risiedere nella regione Lombardia.

La domanda di partecipazione deve essere presentata direttamente sul sito online ufficiale del ''Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane > Ricerche in corso'' entro martedì 13 agosto 2019.

Posizioni aperte

Fincantieri seleziona ulteriore personale esperto con il ruolo di responsabile per commessa ''progettazione sale pubbliche e arredamento'' e ''ufficio apparato motore'' investor relations analyst (analista delle relazioni con gli investitori), specialista sviluppo impianti sia in ambito elettrico e meccanico, progettista scafo, supervisore di produzione ''apparato motore'' e ''fuori apparato motore'', planner project management team (pianificatore team di gestione del progetto) e technical writer autore tecnico (scrittore tecnico), da disporre nella zona di Trieste (Friuli Venezia Giulia), Castellammare di Stabia in provincia di Napoli (Campania) e Follo a La Spezia (Liguria).

I candidati per poter accedere alle suddette opportunità lavorative devono detenere i corrispondenti titoli di istruzione e requisiti:

diploma di scuola media superiore;

diploma di istituto tecnico nautico;

attestato di macchinista navale;

diploma di perito meccanico;

laurea in ingegneria;

laurea in architettura;

laurea in economia;

laurea in ingegneria gestionale;

laurea in ingegneria elettrica;

laurea in ingegneria meccanica;

laurea in ingegneria navale;

laurea in ingegneria aerospaziale;

fluente padronanza della lingua inglese sia scritta che orale.

Gli interessati a tali Offerte di lavoro possono proporre la propria candidatura direttamente sul portale web ufficiale ''Gruppo Fincantieri'' seguendo il percorso > ''Lavora con noi''.

Si fa presente che la società non segnala nessuna data di scadenza.