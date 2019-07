Selezioni in corso per la ricerca di numerose comparse per il film dal titolo Ciccio Paradiso, con Riccardo Scamarcio e Gaia Bermani Amaral. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni di attori per uno spettacolo teatrale che andrà poi in scena a Roma presso il Comic Off.

Ciccio Paradiso

Per la realizzazione di un nuovo importante film, dal titolo Ciccio Paradiso e diretto dal regista Rocco Ricciardulli, sono aperte attualmente le selezioni.

Pubblicità

Pubblicità

Il film verrà poi girato a partire dal prossimo mese di ottobre, per circa sei settimane, prevalentemente a Gravina di Puglia (soprattutto nel centro storico e in una masseria) e con qualche ripresa da effettuarsi a Trieste. Nel cast, tra gli altri, Riccardo Scamarcio e Gaia Bermani Amaral (serie Tv 'Un passo dal cielo'). La richiesta è indirizzata verso adulti ambosessi di età compresa tra 18 e 80 anni, magri e con un viso espressivo e scavato dal sole, adulti in grado di suonare zampogne e organetti, bambini tra 3 e 13 anni, anche loro magri, e bambini di età compresa tra 8 e 10 anni dalla struttura fisica atletica e alquanto agili, con una notevole dimestichezza per salti e capriole.

Pubblicità

Infine, si cercano alcuni neonati (di pochi mesi) e ulteriori bambini con capelli scuri e occhi verdi. Ciccio Paradiso è ambientato per la massima parte negli anni '50 del secolo scorso e non verranno quindi accettate le candidature di soggetti con piercing, tatuaggi e sopracciglia ritoccate. I casting si svolgeranno martedì 23 luglio a Gravina di Puglia presso la sala della Fondazione 'Ettore Pomarici Santomasi' (Via Museo, 20), dalle ore 10 alle 13 e di nuovo dalle 14 alle ore 18.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro

Gli interessati a proporre la propria candidatura devono presentarsi direttamente, portando con sé la fotocopia della carta di identità e del codice fiscale. I minorenni dovranno essere accompagnati da almeno un genitore o dal relativo tutore legale, muniti di un documento di identità. Il film, prodotto da Lebowsky srl, casa di produzione correlata a Riccardo Scamarcio, avrà poi una ampia distribuzione di livello internazionale grazie al circuito Netflix.

Uno spettacolo teatrale

Per realizzare un nuovo e interessante spettacolo teatrale in programma a Roma il 14 e il 15 settembre presso il Comic Off, sono in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di attori. In particolare, la richiesta è orientata verso un uomo di età scenica compresa tra 25 e 35 anni e un uomo di età scenica tra 40 e 55 anni, entrambi con esperienza in ambito recitativo. Per proporre la propria candidatura è necessario inviare quanto prima dati personali, riferimenti di contatto, fotografie e curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: infogruppotnt @ gmail.

Pubblicità

com.