Sono tuttora aperti i casting finalizzati alla realizzazione delle nuove edizioni di vari programmi televisivi. A tal proposito possiamo menzionare, per quanto concerne le reti Mediaset, le selezioni per Avanti un altro in onda su Canale 5. Per quanto riguarda le reti Rai sono attualmente aperte le selezioni per La Prova del Cuoco, ma anche quelle per Detto Fatto, Generazione Giovani, Soliti Ignoti - Il Ritorno, Reazione a Catena.

Selezioni per Avanti un altro

Per la prossima edizione del programma televisivo condotto da Paolo Bonolis e in onda su Canale 5 dal titolo Avanti un altro, sono attualmente ancora aperte le selezioni.

Le prossime si svolgeranno il 16 luglio a Palermo. Gli interessati a proporre la propria candidatura per il ben noto programma di Mediaset devono far comunque prima riferimento al sito web di Sdl TV, compilando il form online predisposto in relazione alla trasmissione televisiva. In alternativa possono comunque far riferimento al numero di telefono 06/62286900, lasciando un messaggio in segreteria con i propri dati e riferimenti di contatto o, ancora, possono inoltrare direttamente la propria personale candidatura facendo riferimento al seguente indirizzo di posta elettronica: avantiunaltro @ sdl2005.it.

Casting per alcuni programmi Rai

Per alcuni programmi televisivi ben noti in onda sulle reti della Rai sono tuttora aperte le relative selezioni. Innanzitutto possiamo menzionare quelle per La Prova del Cuoco, in onda su Rai 1. Per questo programma, prodotto da Endemol Shine Italy, gli interessati possono far riferimento direttamente al numero telefonico della casa di produzione 02/89919903, per segnalare la propria intenzione di candidarsi. Anche la prossima edizione del programma verrà condotta da Elisa Isoardi, affiancata da un noto chef, a partire dalla prima metà del mese di settembre.

I concorrenti selezionati dovranno poi essere presenti settimanalmente tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Sono inoltre ancora aperte le selezioni per Detto Fatto, per il quale si cercano gruppi di amici, parenti o colleghi, e per Generazione Giovani (solo per ambosessi di età compresa tra 18 e 22 anni), entrambi in onda su Rai 2, nonchè per Soliti Ignoti - Il Ritorno e Reazione a Catena, in onda invece tutti e due su Rai 1. In tutti questi ulteriori casi gli interessati devono far riferimento direttamente al sito web RAI, alla sezione Casting (www.

rai.it/ raicasting/), registrandosi e quindi inoltrando la propria personale candidatura. Consigliamo comunque anche di visionare previamente la pagina ufficiale Facebook di Rai Casting, particolarmente interessante e utile per reperire informazioni e dettagli.