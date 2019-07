Proseguono i casting per la prossima edizione del talent di Canale 5, Amici. Le prossime selezioni si terranno il 17 luglio a Roma e sarà presente, tra gli altri, Giordana Angi, finalista della scorsa edizione.

Giordana Angi selezionatrice d'eccezione a Roma

Per la realizzazione della nuova edizione del noto talent di Maria De Filippi, sono tuttora in corso i casting. Le prossime selezioni si svolgeranno il 17 luglio a Roma e sarà presente, tra gli altri, anche Giordana Angi, seconda classificata dell'ultima edizione del programma televisivo.

La cantante, attualmente, è al lavoro per il suo nuovo album che è il sequel di Casa, il suo primo EP pubblicato lo scorso mese di aprile e che ha ottenuto ben presto un ottimo piazzamento nelle classifiche. La nuova produzione dovrebbe uscire dopo l'estate e nel frattempo Giordana ha pubblicato il singolo dal titolo Chiedo di non chiedere, in radio dal 5 luglio. Si tratta di un brano tutto incentrato sui grandi temi dell'amore e dell'innamoramento.

Come partecipare ai casting di Amici 19

Gli interessati a prendere parte ai casting del prossimo 17 luglio devono, come sempre, far riferimento al sito ufficiale del programma Witty TV, compilando l'apposito form online e scrivendo poi, nella spazio dal titolo 'Raccontaci', l'hashtag #Giordana. Successivamente sarà premura della redazione richiamare e convocare i partecipanti. Nel form occorre inserire i propri dati personali e i riferimenti di contatto, indicando i personali profili sociale (Youtube, Facebook e Instagram).

È inoltre necessario precisare la categoria per il quale si presenta la propria personale candidatura, ovvero la Danza, Canto o Producer/Musicista, specificando poi da quanti anni ci si dedica allo studio nel proprio ambito e a quale livello.

Infine occorre ulteriormente indicare, servendosi di non oltre 1000 caratteri, le proprie esperienze di carattere artistico e professionale. Prima di inoltrare il tutto, è necessario caricare una fotografia in primo piano, in stile selfie, e una a figura intera. Si conclude la compilazione del form con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Amici Vip, rumors su concorrenti e data d'inizio

Nel frattempo si continua a parlare della versione del programma, dal titolo Amici Vip, in relazione al quale da qualche tempo si sono fatte tante ipotesi relative ai concorrenti (come Marco Carta, Paolo Conticini, Gianni Sperti). In realtà, allo stato attuale si sa solo che il talent potrebbe andare in onda a partire dal 23 settembre su Canale 5 e che ormai pare quasi certo il fatto che verrà condotto da Michelle Hunziker, strutturandosi in tre settori: canto, ballo, recitazione.