Sono in corso i casting per la ricerca di giovani opinionisti per un importante programma di Rai 2, condotto da Milo Infante, e per uno spettacolo teatrale diretto da Patrizio Cigliano.

Generazione Giovani

Per il programma dal titolo Generazione Giovani, condotto da Milo Infante e in onda su Rai 2, sono attualmente in corso le selezioni. Si ricorda che si tratta di un programma televisivo con 20 giovani, protagonisti di interessanti confronti/dibattiti, focalizzati su come si possano affrontare le principali sfide sociali e le problematiche che ogni giorno un giovane è chiamato ad affrontare, compreso quanto concerne i rapporti di tipo generazionale.

In particolare, la richiesta è indirizzata verso giovani di età compresa tra 18 e 22 anni, con tanta voglia di dialogare e confrontarsi con altre persone, non solamente della stessa fascia di età, e di divenire opinionisti di buon livello per un interessante programma. Gli interessati che intendono proporre la candidatura devono registrarsi sul sito Rai, facendo poi riferimento alla relativa sezione casting. Li troveranno tutte le indicazioni.

Uno spettacolo teatrale

Per realizzare un interessante spettacolo teatrale diretto da Patrizio Cigliano, sono aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di attori e attrici per quattro ruoli principali.

Lo spettacolo andrà in scena nei primi mesi del prossimo anno, il 2020, mentre le prove si terranno a partire dall'inizio del mese di dicembre di quest'anno con una sosta nel periodo natalizio. La richiesta in questione è indirizzata verso attori e attrici, preferibilmente residenti a Roma, con almeno cinque anni di attività artistica e diplomati in una scuola di recitazione di importante livello. Entrando maggiormente nello specifico, si cercano: un uomo di età compresa tra 40 e 45 anni, di bella presenza e dal look particolarmente curato (ruolo: Aldo); un uomo tra 25 e 30 anni, romano, aitante e simpatico (ruolo: Giuseppe); una donna tra 30 e 35 anni, di bella presenza, ambiziosa quanto cordiale (ruolo: Cristina); un uomo tra 50 e 55 anni, che deve rappresentare l'immagine di un uomo di potere (ruolo: Il Professore).

Gli interessati devono inviare i propri dati personali e di contatto, allegando foto e curriculum artistico professionale, all'indirizzo di posta elettronica proviniciglianoarcadinoe@gmail.com, inserendo nell'oggetto il proprio nome. Le selezioni si terranno poi (esclusivamente su convocazione) a Roma presso il Teatro Tordinona (zona Piazza Navona /Lungotevere), il 3, 4 e 5 luglio, dalle ore 10:30 alle ore 16.