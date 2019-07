Sono attualmente aperte le selezioni per il programma televisivo dal titolo Detto Fatto, in onda su Rai 2 e condotto da Bianca Guaccero. La nuova edizione della nota trasmissione presenterà non poche novità rispetto alla precedente edizione. Sono inoltre in corso le selezioni per la realizzazione di un interessante cortometraggio di produzione indipendente.

Detto Fatto

Selezioni tuttora aperte per il noto programma dal titolo Detto Fatto in onda su Rai 2 e condotto da Bianca Guaccero.

La prossima edizione della trasmissione, che andrà in onda a partire dal mese di settembre, presenterà varie novità. Innanzitutto, Detto Fatto perderà la figura ormai 'storica' di Giovanni Ciacci, passato a Sky, in particolare a TV8, dove andrà a condurre, sempre da settembre, il programma Vite da Copertina. A Ciacci subentrerà la nota esperta di stile e moda Carla Gozzi che darà certamente un contributo particolare alla trasmissione, evidenziando ulteriormente le sezioni del programma dedicate al look.

Infine, Detto Fatto non andrà più in onda alle 14:00 bensì alle 14:45 in quanto verrà preceduto da una nuova trasmissione televisiva condotta dal noto chef Carlo Cracco e dedicata all'arte culinaria. Tornando a parlare direttamente delle selezioni, la richiesta è indirizzata verso variegate categorie di persone, tra cui soggetti prossimi alle nozze e desiderosi di ricevere peculiari consigli riguardanti la celebrazione, la festa, l'abito di matrimonio, ma anche verso curvy intenzionate a valorizzare ai massimi livelli la propria struttura fisica e persone che desiderano modificare il proprio look o quello di un familiare o di un amico.

Gli interessati devono inoltrare quanto prima la propria candidatura facendo riferimento al seguente indirizzo di posta elettronica: dettofatto @rai.it. Per reperire ulteriori informazioni, indicazioni e dettagli si consiglia di visionare direttamente il sito web della Rai, alla sezione casting e in particolare alla parte dedicata al programma televisivo in questione.

Uno short film

Per la realizzazione di un interessante cortometraggio di produzione indipendente e da girare a metà settembre in Emilia Romagna, sono in corso le selezioni su Modena di alcune figure di tipo tecnico, tra cui un incaricato per la post-produzione e due addetti alle riprese.

Gli interessati devono inoltrare la propria personale candidatura, corredata di dati personali, riferimenti di contatto e curriculum professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: dalviaggioalloschermo @gmail.com. I candidati ritenuti interessanti verranno poi convocati a seguito di attenta valutazione della documentazione inviata.