Sono in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di numerose comparse (ambosessi maggiorenni e di età non superiore a 70 anni), per le riprese da effettuarsi in Italia del film dal titolo Tenet. Si tratta di un action movie, nonché di una importante produzione cinematografica internazionale diretta dal noto regista Christopher Nolan, con un cast di eccezionale livello.

Il film

Per la realizzazione di alcune scene dell'importante film dal titolo Tenet, diretto dal noto regista Christopher Nolan, sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di varie comparse.

Il regista è all'apice della sua carriera, dopo aver diretto film come Insomnia, Dunkirk, Interstellar, Memento, tutti di grande successo, oltre alla famosissima trilogia di Batman, con Christian Bale.

Il nuovo film di Nolan è di azione, per l'esattezza si tratta di un action movie ambientato nell'ambito dello spionaggio internazionale. Oltre che in Italia il film verrà girato in varie altre nazioni, tra cui l'Estonia. Le riprese nel nostro Paese si svolgeranno quasi tutte a Ravello (Salerno) a partire dalla fine del mese di luglio per concludersi intorno al 18 agosto.

Il film dovrebbe uscire nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti il 17 luglio del prossimo anni, 2020, e verrà prodotto dal regista assieme a Emma Thomas con Thomas Hayslip come produttore esecutivo, il tutto in sinergia con la Warner Bros Pictures, che ne curerà anche la distribuzione a livello internazionale.

Il cast è a dir poco stellare, e tra gli interpreti principali possiamo menzionare Robert Pattinson (serie tv Twilight), John David Washington, Dimple Kapadia, Clémence Poésy ( Harry Potter e il calice di fuoco), Elizabeth Debicki (Il Grande Gatsby), Aaron Taylor-Johnson (Godzilla), Kenneth Branagh (Dunkirk), nonché il pluripremiato a livello mondiale Michael Caine.

Il titolo del nuovo film, Tenet, fa riferimento ad antiche iscrizioni latine, in particolare al quadrato cosiddetto 'magico' del Sator e indica il concetto di cardine e fondamento.

I casting

La richiesta è attualmente orientata verso la ricerca di numerose comparse, uomini e donne maggiorenni e di età non superiore a 70 anni. Gli interessati a proporsi come candidati per le selezioni in questione devono presentarsi all'auditorium di Ravello, a Piazza della Repubblica, giovedì prossimo 4 luglio (ore 10-17), e il giorno successivo all'Istituto Comprensivo di Maiori, a Via Capitolo, 2 (ore 10-17).

È sufficiente recarsi direttamente sul luogo dei casting portando con sé la fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale. Non si escludono ulteriori selezioni a breve.