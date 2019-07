Sono ancora molte le aziende come l'Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale ''Estar'' e le agenzie per il lavoro come Orienta e Umana che ricercano ulteriore personale professionale con l'incarico di educatore, assistente infanzia, psicologo, assistente sociale e operatore socio sanitario Oss, da assegnare presso le varie sedi di lavoro situate sul territorio nazionale.

Bando di Concorso ad agosto

Estar ha in corso un reclutamento speciale orientato al superamento del precariato mediante procedimento concorsuale unificato, per titoli ed esami, destinato agli aventi diritto per il conferimento di 11 posti in qualità di dirigente psicologo, disciplina di psicologia, di cui 7 posizioni tramite l'azienda ospedaliera-universitaria Careggi e 4 collocazioni presso l'azienda Usl Toscana Centro.

I profili che aderiscono a tale avviso devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

laurea di vecchio ordinamento, specialistica o magistrale in psicologia o simili;

specializzazione nella materia di psicologia;

iscrizione all'albo dell'ordine degli psicologi.

Le domande di partecipazione devono essere presentate unicamente in forma telematica collegandosi sul portale web ''Estar'' > www. estar.toscana.it > concorsi > concorsi e selezioni in atto > Concorsi Pubblici > dirigenza > entro le ore 12:00 di giovedì 8 agosto 2019.

Altre posizioni aperte

L'agenzia per il lavoro Orienta di Udine (Friuli Venezia Giulia) assume per azienda cliente con un contratto a tempo indeterminato nuove risorse in funzione di educatore professionale che hanno conseguito i successivi titoli di studio e requisiti:

laurea in scienze dell'educazione, educatore professionale, psicologia o assistente sociale;

essere disponibili a lavorare su turni mattina e pomeriggio e pernottamento.

Gli interessati a tale opportunità lavorativa possono proporre la propria candidatura connettendosi sul sito online dell'agenzia per il lavoro ''Orienta'' e inserendo sugli ''Annunci di lavoro'' tale offerta.

Si fa notare che non viene segnalata nessuna data di scadenza.

L'agenzia per il lavoro Umana seleziona per conto di aziende clienti soggetti in veste di assistente infanzia per una nota realtà di Ravenna, educatore professionale per una casa famiglia di Bergamo, assistente sociale per un ente pubblico di Sora (Frosinone), operatori socio sanitari Oss per una nota struttura sanitaria di Codroipo Udine, per una casa di riposo di Valdobbiadene Treviso, per una struttura RSA di Cerrina Monferrato Alessandria, per un'azienda di Padova, per assistenza domiciliare integrata di Udine, per RSA di Ovada Alessandria, con i corrispettivi titoli di istruzione e requisiti:

laurea in campo educativo;

laurea in educazione professionale L-19;

laurea in servizi sociali e iscrizione all'ordine di pertinenza;

diploma di qualifica professionale di OSS.

Le domande di assunzione devono essere effettuate contattando la pagina web dell'agenzia per il lavoro ''Umana > Ricerca offerte > Offerte di lavoro > Sanità''.

Anche in questo caso non viene indicata alcuna data di scadenza.