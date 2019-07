Sono tuttora aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di interpreti, danzatori e danzatrici, per la realizzazione di un film dal titolo The Big Other, diretto dal noto regista Jan Schomburg. Le riprese in questione verranno effettuate prossimamente a Roma, dove peraltro si svolgeranno a breve i relativi casting. Il film verrà prodotto da X-Filme Creative Pool & Madeleine srl.

Il film

Per la realizzazione di un importante film, con riprese a Roma, diretto dal regista tedesco Jan Schomburg e dal titolo The Big Other, sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di interpreti, danzatori, danzatrici.

Pubblicità

Pubblicità

Il nuovo film verrà prodotto da X-Filme Creative Pool & Madeleine srl e prevede, tra l'altro, coreografie di alto livello a cura di Diego Tortelli. Il regista Jan Schomburg ha diretto in precedenza importanti film interpretati da ben noti attori di livello internazionale. In particolare, la richiesta è indirizzata innanzitutto verso 27 danzatori e danzatrici, di età compresa tra 18 e 40 anni, residenti a Roma e tutti e tutte in possesso di buona tecnica classica, rilevante tecnica contemporanea, nonché di presenza scenica di notevole livello.

Pubblicità

Ben gradite eventuali competenze nell'ambito di hip hop e danza in stile 'commercial'. Si cercano poi 10 interpreti over 50 anni, di varie etnie e tutti in possesso di rilevante personalità, tra cui movers, insegnanti di danza ed ex danzatori.

I casting

Tutti gli interessati devono inviare entro e non oltre le ore 19:00 del prossimo 12 luglio la propria personale candidatura per poter prendere parte ai casting. Gli interpreti devono far riferimento al seguente indirizzo di posta elettronica: tbo.dancercasting50over @gmail.com, indicando dati personali e riferimenti di contatto, e allegando foto del viso e a figura intera e una lettera di motivazione (di lunghezza non superiore a una pagina) in cui raccontano le proprie personali esperienze nell'ambito del mondo della danza.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro

I danzatori e le danzatrici, invece, dovranno inoltrare la propria candidatura a: tbo.dancecadting @gmail.com, allegando il proprio curriculum artistico-professionale e foto a figura intera e in primo piano (il tutto inserito nella stessa pagina) e indicando i propri dati personali e di contatto. Sarà ben gradito anche l'eventuale inoltro di uno showreel della durata non superiore a un minuto. Le audizioni si svolgeranno poi, esclusivamente su convocazione, lunedì 15 luglio a Roma, presso il MAC (Molinari Art Center), in Via Antonino Lo Surdo, 51.

Si richiede la disponibilità dal 27 luglio al 2 agosto, data per la quale è orientativamente prevista la conclusione delle riprese in questione.