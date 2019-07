Selezioni aperte per un nuovo programma che andrà in onda a breve su Italia Uno, condotto dai PanPers, Diletta Leotta e Daniele Battaglia. Sono inoltre tuttora aperti i casting di MG Fiftyone per due spot pubblicitari le cui riprese verranno poi effettuate tra Milano e zone limitrofe.

W Radio Playa Rimini

Sono attualmente in corso le selezioni per un programma televisivo con Andrea Pisani e Luca Peracino, meglio conosciuti come i PanPers, ben noti per la loro partecipazione alla trasmissione TV dal titolo Colorado ma anche per numerosi film.

Pubblicità

Pubblicità

Il noto duo di comici tornerà difatti a breve alla conduzione di una nuova trasmissione, in onda dal lunedì al venerdì, tra le 14:10 e le 14:30 su Italia Uno. Il nuovo programma, dal titolo W Radio Playa Rimini, è strutturato come 'striscia' quotidiana con inizio fissato per la metà di questo mese di luglio. A tale proposito i PanPers saranno in spiaggia al Bagno 26 di Rimini mentre in studio a Mediaset ci saranno Diletta Leotta e Daniele Battaglia.

Pubblicità

Andrea Pisani e Luca Peracino sono già da alcuni giorni a Rimini, presso lo stabilimento balneare, per selezionare soggetti interessanti (solo maggiorenni) per partecipare a giochi di spiaggia ma anche ad altre simpatiche iniziative. In ogni caso gli interessati possono, comunque, recarsi tuttora sul posto nel corso della giornata. Per partecipare ai cast, in ogni caso, bisogna registrarsi sul sito di Magnolia TV dove, nella parte dedicata ai casting, troveranno il form da compilare.

MG Fiftyone

La nota agenzia MG Fiftyone cerca, per la realizzazione di uno spot pubblicitario le cui riprese verranno poi effettuate a Milano e dintorni, giovani uomini di età compresa tra 30 e 40 anni, di bellissima presenza, di statura non inferiore a 1,80 e con addominali alquanto 'scolpiti'. I candidati devono, inoltre, avere capelli biondi o neri e medio-lunghi ed essere in possesso di rilevanti capacità di carattere attoriale, soprattutto in relazione all'espressività facciale.

Gli interessati devono inviare dati personali, riferimenti di contatto, alcune fotografie nonché indicazioni relative a statura e città di domicilio, al seguente indirizzo di posta elettronica: david@mgfiftyone.it. Nell'oggetto occorre inserire 'SPOT APP'. Sempre MG Fiftyone cerca poi ragazzi e ragazze di bella presenza fisica, di età tra 20 e 33 anni, per le riprese di uno spot pubblicitario per un noto brand da effettuarsi, anche in questo caso, a Milano e dintorni.

Pubblicità

Per candidarsi è necessario inviare i propri dati personali e di contatto, allegando alcune fotografie (una in costume da bagno), a: simona@mgfiftyone.it, inserendo nell'oggetto 'SPOT PISCINA'.