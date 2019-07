Sono attualmente in corso le selezioni per un video musicale di produzione internazionale, con riprese da effettuarsi a Trieste, a cura di Sun Films Project.

Sono inoltre tuttora aperte le selezioni per realizzare uno spot per progetti ed eventi correlati al mondo del volontariato e a cura della Federazione Trentina delle Pro Loco. Le riprese verranno poi effettuate per la regia di Leonardo Fabbri.

Un video musicale

Per la realizzazione di un interessante video musicale di produzione internazionale, prevalentemente indiana, sono in corso le selezioni di ballerini e ballerine. Le riprese verranno poi effettuate a Trieste verso la fine del prossimo mese di agosto 2019.

In particolare, la richiesta in questione è indirizzata verso ballerini/e maggiorenni, e in totale ne verranno selezionati 20.

Oltre alla regolare retribuzione è previsto per tutti anche l'integrale rimborso delle spese sostenute.

Gli interessati devono inviare la propria candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: sunfilmsproject@ gmail.com, indicando dati personali e di contatto e allegando foto e curriculum artistico.

Uno spot

Al fine di realizzare un importante spot di carattere pubblicitario a cura della Federazione Trentina delle Pro Loco e loro Consorzi, sono ancora aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di attori, attrici e comparse.

Le riprese verranno poi effettuate in Trentino tra la fine del mese di settembre e gli inizi del mese di ottobre 2019.

Lo spot, diretto dal regista Leonardo Fabbri, riguarda iniziative e attività nel settore del volontariato, nell'ambito del progetto Volontari, e verrà realizzato dalla Federazione in sinergia con TSM - Accademia della Montagna. La richiesta in questione è orientata innanzitutto nei confronti di quattro attori di età compresa tra 18 e 70 anni e tre attrici tra 18 e 60 anni.

Si cercano inoltre numerose comparse, maggiorenni ma in questo caso senza limitazioni di età. Per reperire ulteriori informazioni e dettagli è possibile visionare la pagina Facebook dell'evento creata per l'occasione. Occorre comunque precisare che per le comparse, a differenza che per attori e attrici, non è prevista retribuzione.

Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare dati personali, riferimenti di contatto, foto e eventuale curriculum artistico a questo indirizzo di posta elettronica, a cui peraltro possono rivolgersi anche per ricevere informazioni: comunicazione@ unplitrentino.it o, in alternativa, al seguente: contact@ envyada.it.

I casting si svolgeranno poi venerdì 26 luglio a Trento dalle ore 17 alle ore 23 presso la Federazione Trentina delle Pro Loco (Via Oss Mazzurana, 8).