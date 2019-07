Sono attualmente aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di attori e attrici per la realizzazione di un interessante spot pubblicitario, le cui riprese verranno poi effettuate nei pressi di Viareggio.

Sono inoltre ancora in corso le selezioni di attori e attrici per un importante progetto teatrale diretto da Erica Muraca e correlato al problema del femminicidio.

Uno spot pubblicitario

Per realizzare uno spot le cui riprese verranno poi realizzate nei dintorni di Viareggio nel periodo tra il 26 e il 30 agosto, nell'arco di due giornate di lavoro, sono attualmente in corso le selezioni di attori e attrici da parte dell'agenzia pubblicitaria Paperboat Video.

In particolare, la richiesta è indirizzata verso un attore di età compresa tra 50 e 70 anni e una attrice tra 20 e 30 anni. In entrambi i casi l'età è da riferirsi a quella scenica e non a quella anagrafica. Nello spot l'attore interpreterà il ruolo di uno scienziato pazzoide e l'attrice quella di sua figlia. Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare dati personali, riferimenti di contatto, foto e curriculum, allegando inoltre showreel/portfolio e videoprovino, al seguente indirizzo di posta elettronica: info@ paperboatvideo.com.

Per ulteriori informazioni e dettagli è possibile visionare previamente la pagina ufficiale Facebook di Paperboat Video.

Un progetto teatrale

Per realizzare un progetto teatrale dal titolo Luce, diretto dalla regista Erica Muraca, sono attualmente in corso le selezioni di Fondazione Aida per la ricerca di attori e attrici su Parma, Reggio Emilia e dintorni. In particolare, la richiesta è indirizzata verso un attore di età scenica compresa tra 30 e 40 anni e un'attrice di età scenica tra 25 e 35 anni. Si tratta di un importante progetto teatrale ma anche culturale e di sensibilizzazione correlato al problema alquanto drammatico e attuale del femminicidio.

A tale proposito, al termine di ogni spettacolo si terrà un dibattito sull'argomento. Il debutto del progetto teatrale è previsto per il mese di novembre di quest'anno, il tutto sarà preceduto dalle prove, che si svolgeranno ad ottobre. Gli interessati a candidarsi devono quanto prima inoltrare i propri dati personali e di contatto, unitamente al proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: Ericamuraca1984@ gmail.com.

Nell'oggetto della mail è necessario inserire 'Casting Luce'. Le selezioni si svolgeranno, esclusivamente su convocazione, entro questo mese di luglio. Per reperire ulteriori informazioni e indicazioni si può far riferimento al sito web o alla pagina ufficiale Facebook della regista.