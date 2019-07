Sono attualmente ancora in corso le selezioni, per la ricerca di comparse, per realizzare una importante serie televisiva prodotta da Palomar per la RAI e diretta da Michele Soavi. Le riprese sono già iniziate e si concluderanno entro la fine del prossimo mese di agosto. Sono inoltre aperti i casting per la ricerca di figure varie per la realizzazione del teaser di presentazione di un cortometraggio da girarsi a Lecce e dintorni.

Pubblicità

Pubblicità

Una fiction

Per realizzare una importante fiction televisiva per la RAI diretta da Michele Soavi e di cui abbiamo già parlato più volte, sono state riaperte le selezioni per alcune necessità della produzione. In particolare, per questa serie televisiva prodotta da Palomar si cercano, come comparse, uomini di origine tedesca e età compresa tra 18 e 74 anni. Le riprese della serie sono in corso da tempo e si concluderanno entro il prossimo mese di agosto.

Pubblicità

Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare i propri dati personali e di contatto, allegando un video di presentazione e tre fotografie (a figura intera, di profilo e in primo piano), al seguente indirizzo di posta elettronica: lgf.comparse@ gmail.com. Per ulteriori informazioni e dettagli rimandiamo al sito web di Emilia Romagna Film Commission.

Il teaser di uno short film

Per la realizzazione del teaser di presentazione di un interessante cortometraggio dal titolo La Scintilla nel Deserto, sono attualmente aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di alcune figure.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Offerte Di Lavoro

Le riprese verranno poi effettuate a Lecce e in zone limitrofe a cura del CineClub Universitario. Nello specifico, la richiesta è indirizzata verso una giovane donna di età compresa tra 18 e 30 anni, con capelli di media lunghezza e carnagione olivastra, e un uomo di età compresa tra 25 e 40 anni, con corporatura robusta, barba e capigliatura folta. Gli interessati a presentare la propria candidatura devono inviare dati personali, riferimenti di contatto, due fotografie (in primo piano e a figura intera) e il proprio curriculum artistico-professionale a questo indirizzo di posta elettronica: lascintillaneldeserto@ gmail.com.

Si precisa che verranno comunque preferite le candidature di quanti hanno pregresse esperienze di carattere recitativo, anche se la cosa non è vincolante. I casting si svolgeranno poi, esclusivamente su convocazione, presso il Cineporto di Lecce (Via Vecchia Frigole, 36) di Apulia Film Commission. Coloro che desiderano reperire ulteriori informazioni possono far riferimento allo stesso indirizzo email indicato per l'inoltro della propria documentazione o visionare il sito web della commissione cinematografica pugliese.