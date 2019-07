Finalmente pubblicato il bando per le assunzioni nella Regione Campania, già preannunciato per la fine di Giugno ma successivamente slittato. Nonostante si pensasse a settembre, il 9 luglio la regione ha dato il via alla procedura per le prime assunzioni, pubblicando il bando sulla Gazzetta Ufficiale, alla sezione "Concorsi ed Esami" n° 54 e reperibile online. In pochi giorni si stimano più di 16.000 domande presentate attraverso il canale ufficiale.

Si tratta solo della prima trance di assunzioni: il presidente della regione Vincenzo De Luca ha annunciato un totale di 10.000 nuovi assunti, mentre i bandi pubblicati sono finalizzati ad inquadrare negli enti locali 2.000 persone.

Modalità di partecipazione e scadenza

La possibilità di partecipare al concorso presentando la propria candidatura attraverso i canali internet ufficiali scadrà ufficialmente entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando, quindi l'8 agosto 2019.

La pubblicazione della sede, dei giorni e degli orari nei quali verrà svolta la prova selettiva avverrà quindici giorni prima del loro svolgimento. Contestualmente a queste indicazioni verrà resa pubblica anche la modalità di pubblicazione dell'elenco dei partecipanti idonei, ovvero coloro che saranno ammessi a svolgere le prove successive. Non è invece prevista la pubblicazione della banca dati contenente i quesiti oggetto di prova.

Chi può partecipare al concorso: previsti profili per laureati e diplomati

I due bandi pubblicati prevedono più di 2.000 posti, divisi per diplomati e laureati. Per i possessori del solo diploma di scuola secondaria di secondo grado, i posti messi a bando sono 1225, da inquadrarsi nella categoria "C" mentre per i laureati i posti previsti sono 950, e potranno concorrere per la categoria "D". I requisiti e la classe di laurea necessaria per ricoprire ciascuna posizione si differenziano a seconda del profilo per il quale si concorre.

Dopo la prima prova preselettiva prevista per i candidati, ci sarà una prova scritta tecnico-pratica, che consentirà di individuare i tirocinanti che parteciperanno effettivamente al corso-concorso. Questa modalità di assunzione, infatti, prevede dopo il superamento delle prove necessarie un periodo di tirocinio retribuito ( il cui compenso ammonta a 1.000€ lordi mensili) di 10 mesi. Al termine di questa esperienza formativa, prima di procedere all'assunzione in organico è necessario un colloquio orale avente ad oggetto nozioni di inglese, conoscenze informatiche e sarà fondamentale, inoltre, dimostrare la conoscenza del codice dell'amministrazione digitale.

Per stilare la graduatoria finale verranno presi in considerazione non solo i punteggi ottenuti ma anche i titoli posseduti dal candidato.