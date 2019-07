Sono attualmente aperte le selezioni per una fiction per RAI Uno diretta dal regista Luca Manfredi e tutta incentrata sugli inizi di carriera del grande attore Alberto Sordi. Si tratta di un film ambientato tra gli anni '20 e '50 del secolo scorso, e l'attore Edoardo Pesce vestirà i panni di Sordi. Sono inoltre aperte le selezioni di attori e attrici per una importante rassegna teatrale.

Un importante fiction

Sono in corso le selezioni per la realizzazione di una fiction di grande importanza che andrà poi in onda su RAI Uno e dedicata alla prima fase della carriera di Alberto Sordi.

Pubblicità

Pubblicità

L'indimenticabile attore verrà interpretato da Edoardo Pesce (attore ben conosciuto per le sue numerose partecipazioni a film e serie televisive) e il film, prodotto da Ocean Productions per la RAI, verrà diretto da Luca Manfredi, figlio del grande attore Nino Manfredi e ormai affermato regista. La richiesta è attualmente indirizzata verso uomini e donne di età compresa tra 18 e 70 anni, senza particolari caratteristiche recitative o fisiche.

Pubblicità

Trattandosi però di un film ambientato prevalentemente tra gli anni '20 e gli anni '50 del secolo scorso, non verranno ammessi alle selezioni candidati con piercing, tatuaggi in vista, tinte particolari dei capelli o cose simili. I prossimi casting si svolgeranno a Tivoli lunedì 22 luglio, dalle ore 9 alle 16, presso le Scuderie Estensi (Piazza Garibaldi). Gli interessati devono presentarsi direttamente, portando con sè la fotocopia fronte retro della carta di identità e del codice fiscale unitamente alla copia dei propri dati Iban.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Offerte Di Lavoro

I selezionati dovranno essere disponibili a prendere poi parte alle riprese che si terranno dal 29 luglio all'1 agosto e che verranno precedute dalla relativa 'prova costumi'.

Una rassegna teatrale

Sono tuttora aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di attori e attrici, con precedenti esperienze a livello recitativo, in relazione ad una importante e ben nota rassegna dedicata al dramma antico e alla letteratura salentina dal titolo Il Tempio delle Fole.

A tale proposito, si cercano nello specifico attori e attrici di età compresa tra 18 e 65 anni per la stagione teatrale del 2020. Le audizioni si svolgeranno poi a Gallipoli (in provincia di Lecce) il prossimo 10 di settembre, esclusivamente su convocazione in rapporto alla documentazione inoltrata. Per i candidati selezionati verrà poi stipulato un regolare contratto di lavoro. Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare al seguente indirizzo di posta elettronica: casting @poieofola.it i propri dati personali e di contatto allegando inoltre alcune fotografie e il proprio curriculum artistico-professionale.