Casting tuttora aperti per una web serie con i due attori comici Pino Insegno e Roberto Ciufoli. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni per una commedia teatrale di Startup Teatro.

Una web serie

Sono attualmente in corso le selezioni per aspiranti attori, quindi anche privi di particolari esperienze a livello recitativo, per la realizzazione di una web serie con Pino Insegno e Roberto Ciufoli come interpreti principali.

La serie è collegata al mondo dei supermercati CRAI. In particolare, la richiesta in questione è indirizzata verso maggiorenni con rilevante senso comico, e che fungano sostanzialmente da rappresentanti della propria regione di appartenenza proprio in relazione a peculiari tipologie di comicità. Quanti supereranno le selezioni avranno poi la possibilità di recitare al fianco di Roberto Ciufoli e Pino Insegno, una coppia di attori comici ormai consolidata e di successo.

Gli interessati a partecipare ai casting possono innanzitutto far riferimento al sito di Casa CRAI, dove possono trovare l'apposito form online da compilare in ogni sua parte al fine di ricevere ulteriori informazioni e dettagli o, in alternativa, possono inviare direttamente, sempre da tale sito web, il proprio video-provino (di durata non superiore a due minuti), in cui propongono un breve sketch ispirato a elementi di comicità della propria regione.

L'inoltro del video, che può essere girato recitando con le proprie espressioni dialettali, magari parlando di un piatto tipico o facendo riferimento ad un noto personaggio folcloristico locale, va effettuato entro e non oltre il prossimo 28 luglio, unitamente all'invio dei propri dati personali e di contatto.

Una commedia teatrale

Per realizzare una commedia teatrale importante dal titolo Le ricette del sig. Magno, scritta e diretta da Salvatore Rondinella, sono in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di attori e attrici con esperienza in ambito recitativo e di età compresa tra 20 e 35 anni.

Si richiede anche notevole versatilità e alcuni candidati dovranno mostrare di possedere anche rilevanti abilità nei settori di canto e danza. Gli interessati sono tenuti a inviare la propria candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: ''info@startuoteatro.it'', indicando dati personali, riferimenti di contatto, foto e curriculum artistico-professionale. Le selezioni si terranno poi su convocazione e le prove dello spettacolo si svolgeranno a Genzano di Roma.

Startup Teatro sta comunque allestendo anche altri spettacoli a cui eventualmente potranno essere chiamati a prendere parte i selezionati per Le ricette del sig. Magno.