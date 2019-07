Il mese di agosto è ricco di opportunità lavorative, infatti il comune di Vigevano, il Telefono Azzurro, la Città di Piacenza-azienda servizi alla persona e l'agenzia per il lavoro Openjobmetis hanno istituito diversi bandi di concorso pubblico, per l'assegnazione a tempo indeterminato e determinato di numerosi posti rivolti a personale professionale come insegnante, educatore, psicologo, assistente sociale e operatore socio sanitario (Oss), da inserire in alcune sedi di lavorative posizionate sul territorio nazionale.

Bandi di concorso ad agosto

Il Comune di Vigevano in provincia di Pavia (Lombardia) ha attivato una selezione pubblica, per soli esami, per l'assunzione con un contratto a tempo indeterminato full time di un maestro scuola materna di categoria C. Sempre la Città di Vigevano ha bandito una selezione pubblica, per esami, per l'inserimento a tempo indeterminato full time di un assistente sociale di categoria D.

I titoli di istruzione e i requisiti richiesti sono i seguenti:

Maestro Scuola Materna

diploma di laurea in scienze della formazione primaria ad indirizzo scuola dell'infanzia;

diploma di maturità magistrale o diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio o diploma di maturità magistrale socio-psico-pedagogico;

diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio (corso triennale di scuola secondaria di II grado) o diploma professionale di tecnico dei servizi sociale o diploma quadriennale di istituto magistrale o liceo ad indirizzo pedagogico-sociale purché conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002.

Assistente Sociale

laurea triennale in scienze del servizio sociale (classe 6) o laurea specialistica appartenente alla classe 57/S o qualunque ulteriore titolo di studio che permetta l'iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali.

La domanda di partecipazione deve essere consegnata a mano all'indirizzo: Protocollo Generale del Comune di Vigevano in Corso Vittorio Emanuele II, n.

25 oppure spedita con una A.R. raccomandata con ricevuta di ritorno o trasmessa telematicamente tramite PEC posta elettronica certificata alla casella: protocollovigevano @ pec.it entro le ore 12:00 di lunedì 19 agosto 2019.

Il Telefono Azzurro seleziona operatori servizio emergenza infanzia per le aree occupazionali di Milano (Lombardia) e Roma (Lazio), in possesso dei consecutivi titoli universitari e requisiti:

laurea umanistica e sociale;

laurea in psicologia;

iscrizione all'albo degli psicologi;

ottima comprensione della lingua inglese sia parlata che scritta;

fluenti competenze di sistemi informatici.

La domanda di assunzione con incluso il proprio curriculum vitae deve essere compilata preferibilmente in inglese entro venerdì 16 agosto 2019.

Per altre informazioni connettersi sul portale online ''Dalla parte dei Bambini Telefono Azzurro > Posizioni aperte''.

A.s.p. Città di Piacenza (Emilia Romagna) ha promulgato un avviso pubblico, per soli esami, per l'arruolamento con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di 66 unità di personale Oss operatori socio sanitari di categoria giuridica B3 e posizione retributiva B3, di cui 54 impieghi full time e 12 ruoli part time per 30 ore settimanali, da impiegare nei propri organismi.

Per aderire a tale concorso è necessario essere i possesso dei corrispettivi requisiti specifici:

diploma di istruzione secondaria di I grado (licenza media) o titolo di assolvimento dell'obbligo scolastico;

attestato di qualifica di operatore socio sanitario acquisito in seguito al superamento di un corso di formazione di durata annuale;

buona conoscenza della lingua inglese e dell'utilizzo degli applicativi informatici.

La domanda di partecipazione deve essere stilata in carta semplice e spedita tramite A.R.

all'indirizzo: ASP Città di Piacenza, Via Campagna n. 157, 29121 (PC) o consegnata personalmente all'ufficio protocollo di ASP Città di Piacenza, Via Taverna n. 76, (PC) oppure trasmessa mediante posta elettronica certificata PEC: asp-piacenza @ pec.asp-piacenza.it entro le ore 12:00 di martedì 20 agosto 2019.

Posizione aperta

Openjobmetis a nome della comunità di Comabbio in provincia di Varese (Lombardia) ricerca con un contratto a tempo determinato part time di 20 ore a settimana su turni dal lunedì alla domenica educatori ed educatrici professionali, con questi titoli e requisiti:

laurea in scienze dell'educazione;

esperienza maturata in simile incarico;

disponibilità immediata.

La data di inizio attività avviene sabato 31 agosto 2019. È possibile rispondere al suddetto annuncio previa registrazione direttamente sulla pagina web ''Agenzia per il Lavoro Openjobmetis > Cerca lavoro. Da tenere in considerazione che non viene indicata nessuna data di scadenza.