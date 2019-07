Attualmente il Nuovo Trasporto Viaggiatori Italo, l'Azienda Trasporti Milanese Atm, il Trasporto Pubblico Locale Tpl e il Gruppo Atc Service hanno aperto nuovi bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di ulteriore personale qualificato come contabili, ragionieri, statisti, informatici, esperti tecnici, autisti e appartenenti alle categorie protette.

Bandi di Concorso

Italo ricerca un addetto gestione frodi, un referente impianti di manutenzione e uno specialista di pianificazione strategica (strategic planning specialist), da inserire nelle sedi lavorative di Roma (Lazio) e Venezia (Veneto), in possesso dei corrispettivi titoli di studio e requisiti:

diploma/laurea in economia, statistica;

diploma di laurea ad indirizzo tecnico-scientifico;

laurea in materie economiche-scientifiche come economia e ingegneria;

eccellente padronanza della lingua inglese sia scritta che parlata di livello B2, C1;

esperienza maturata in campo ferroviario;

disponibilità a spostarsi sul territorio nazionale.

Per l'inoltro del proprio curriculum vitae è opportuno connettersi sul portale web ufficiale del ''Nuovo Trasporto Viaggiatori Italo > Lavora con noi > Selezioni in corso''.

Pubblicità

Pubblicità

La società non indica nessuna data di scadenza.

L'Atm assume profili preparati con l'incarico di operaio meccanico-riparatore per nord-est trasporti S.r.l. da disporre nella manutenzione ordinaria e straordinaria di automezzi pesanti e di autobus, per i depositi della società al momento a Monza e Trezzo sull'Adda (Lombardia). Si selezionano anche giovani addetti alle relazioni esterne da accogliere in stage extra-curriculare della durata di sei mesi, con rimborso spese mensili.

Pubblicità

I candidati devono possedere i corrispondenti titoli di istruzione e requisiti:

essere in grado di effettuare riparazioni elettromeccaniche tramite officine di manutenzione di veicoli industriali, meglio ancora se si tratta di autobus;

patente di guida di categoria C, D o E;

diviene un plus appartenere alle categorie protette;

laurea in materie umanistiche;

ottima comprensione della lingua inglese.

La candidatura va inviata direttamente sul portale online ufficiale ''Azienda Trasporti Milanese Atm > Posizioni aperte''. La società non segnala alcuna data di scadenza.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

Altre ricerche in corso

Tpl ha attivato una selezione, per l'immissione con un contratto a tempo determinato e indeterminato di soggetti con la qualifica di operatore di esercizio-parametro 140 (conducente di linea) da assegnare in località Alto Adige (Trentino Alto Adige) con i successivi requisiti minimi:

detenere la patente di guida di tipo D o DE;

CQC persone.

Per aderire a tale offerta di lavoro è fondamentale possedere la seguente documentazione:

curriculum vitae;

codice fiscale;

documento di identità (indicare il domicilio attuale);

patente e CQC;

patentino del bilinguismo;

congedo militare;

automunito.

Per questa opportunità lavorativa sono stati stabiliti incentivi economici.

Per l'invio di tutta la documentazione o per ottenere maggiori informazioni trasmettere una email alla casella: autisti @ sad.it. Per visionare al meglio il suddetto procedimento selettivo consultare il sito internet ufficiale ''Trasporto Pubblico Locale Tpl > Lavora con noi''. Non viene visualizzata nessuna data di scadenza.

L'Atc seleziona risorse professionali con la mansione di sistemista junior in stage e di consulente applicativo software gestionale, da assegnare presso la zona occupazionale di Pavia (Lombardia) in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti:

titolo di istruzione nel settore informatico;

diploma o laurea in materie tecniche o ragioneria;

si richiede flessibilità;

fluenti abilità relazionali e attitudinali;

inclinazione al problem solving;

capacità organizzative;

propensione al contatto con il cliente;

disponibilità per brevi trasferte.

È possibile trasmettere il proprio curriculum vitae all'indirizzo email: lavoro @ atcservice.it accedendo sulla pagina web ufficiale del ''Gruppo Atc Service > Lavora con noi > Posizioni aperte''.

Pubblicità

Anche in questo caso, non viene indicata alcuna data di scadenza.