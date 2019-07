È attesa nei prossimi giorni la pubblicazione da parte del Ministero dell'Istruzione del bando di concorso ordinario infanzia e primaria comune e sostegno. In totale i posti sono poco meno di 17 mila. La procedura concorsuale potrebbe prevedere una prova preselettiva, mentre per lo scritto sarà richiesta la soluzione di tre quesiti.

I requisiti di ammissione e prove concorso infanzia e primaria

I requisiti di ammissione al concorso ordinario per i posti messi a bando per infanzia e primaria, oltre a quelli generali previsti per ogni concorso, sono:

laurea in scienze della formazione primaria;

diploma magistrale abilitante conseguito entro l'anno 2001/2002.

Per l'accesso al concorso sui posti di sostegno è necessario essere in possesso di opportuna specializzazione.

Possono partecipare al concorso anche i candidati che hanno conseguito idoneo titolo all'estero, che è stato ritenuto valido dal Ministero dell'Istruzione. Possono, inoltre, partecipare alla procedura concorsuale i docenti di ruolo. Per il concorso è prevista un'eventuale prova preselettiva, una scritta ed una orale. La prova preselettiva si svolgerà al computer e sarà costituita da domande con differenti opzioni di risposta.

I quesiti riguarderanno capacità logiche, comprensione del testo e conoscenza della normativa scolastica. Per poter superare tale prova non è richiesto un punteggio minimo, esso dipenderà dal numero dei partecipanti: avrà accesso alla prova scritta un numero di candidati tre volte superiore ai posti disponibili.

I candidati che saranno ammessi alla prova scritta dovranno dare risposta a tre quesiti: i primi due saranno a risposta aperta e saranno relativi al grado di Scuola, il terzo sarà di lingua (inglese per la primaria, lingua a scelta tra inglese, tedesco, spagnolo e francese per infanzia) .

Il punteggio minimo richiesto ai partecipanti per superare la prova scritta è 28/40. Soltanto, i candidati che supereranno la prova scritta avranno accesso al colloquio orale, ultima prova prevista. Nel colloquio orale la commissione porrà ai candidati delle domande di carattere disciplinare, oltre che quesiti sulle conoscenze informatiche e di lingua straniera (non è tuttavia richiesta la certificazione di livello B2).

Anche per la prova orale, il punteggio minimo per ritenerla superata sarà di 28/40. Le graduatorie di merito dei vincitori di concorso saranno formate dalla somma dei punteggi raggiunti dai candidati nella prova scritta e in quella orale (massimo 80 punti) a cui si andrà ad aggiungere il voto derivante dai titoli valutabili (punteggio massimo 20 punti).