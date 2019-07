È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.54 dello scorso 9 luglio un bando di concorso emanato dalla Commissione interministeriale RIPAM della regione Campania, per l'assunzione di 950 unità di personale, e concorsi presso differenti enti comunali per la professione di istruttore amministrativo.

Bando Ripam Campania

Il Ripam della regione Campania indice un bando di concorso, per il reclutamento di n. 950 unità di personale a tempo indeterminato, di cui 328 presso la Regione Campania, 607 da inviare agli Enti locali e 15 unità presso il consiglio regionale campano.

Per candidarsi alle differenti posizioni vacanti è richiesto il conseguimento di uno dei seguenti titoli universitari:

Funzionario risorse finanziarie

Laurea in Scienze dell'economia e della gestione aziendale;

Oppure in Scienze economiche o in Economia e commercio;

Economia e finanza o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente;

Funzionario amministrativo e legislativo

Laurea in scienze dei servizi giuridici,

Oppure in scienze politiche e delle relazioni internazionali;

Oppure, Diploma di laurea in: Giurisprudenza;

Altri titoli equiparati.

Funzionario tecnico/funzionario specialista

Laurea in ingegneria civile e ambientale, o scienze dell'architettura;

Altri titoli equipollenti.

Funzionario di sistemi informativi

Laurea in ingegneria dell'informazione o in scienze e tecnologie informatiche;

Diploma di laurea in: ingegneria informatica; ingegneria elettronica; ingegneria delle telecomunicazioni; informatica;

Titoli equiparati ed equipollenti.

Funzionario comunicazione e informazione

Laurea in scienze dei servizi giuridici o in Lettere; Filosofia; Scienze della comunicazione;

Oppure in Sociologia;o in Scienze politiche e delle relazioni internazionale;

Altri titoli afferenti.

Funzionario di policy regionali

Laurea in Lettere; Beni culturali; Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda;

Oppure in Scienze e tecniche psicologiche;

Oppure ovvero Diploma di laurea in Psicologia o Sociologia;

Titoli equiparati ed equipollenti.

Funzionario specialista socio-assistenziale

Iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali.

Presentazione della domanda

Gli interessati dovranno inviare la domanda di ammissione al concorso per via telematica, compilando il modulo on line, all’indirizzo internet: ripam.cloud, entro il prossimo 8 agosto. Il testo integrale del bando, con l'indicazione di ulteriori requisiti è reperibile, visitando il sito 'riqualificazione.formez.it'.

Concorsi per istruttore amministrativo

Il Comune di Thiene, in provincia di Vicenza ha emanato un concorso, per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo a tempo indeterminato. I partecipanti devono essere in possesso di un diploma di Istruzione Secondaria di Secondo Grado, di durata quinquennale.

Invio della domanda

La domanda deve essere consegnata ,entro il giorno giovedì 8 agosto mediante posta elettronica certificata, oppure direttamente all'ufficio del comune o tramite raccomandata.

Ricordiamo che il testo completo del bando è pubblicato, nel sito del Comune di Thiene.

Il Comune di Tavullia, della provincia di Pesaro e Urbino ha emesso un concorso pubblico, per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di un istruttore amministrativo contabile. Oltre ai requisiti generali è necessario aver conseguito un Diploma di Laurea in Economia e Commercio o altri titoli equivalenti.

Presentazione della domanda

Le domande possono essere consegnate, secondo una delle seguenti modalità: direttamente all'ufficio protocollo del comune; a mezzo raccomandata o PEC. La scadenza è fissata al prossimo 8 agosto. Il bando è consultabile sul sito: comuneditavullia.it.