Sono stati diffusi i dati relativi alle prossime immissioni in ruolo Ata: i posti copriranno quelli lasciati liberi dal personale che va in pensione. Manca ancora l'ufficialità, ma i numeri dovrebbero restare all'incirca gli stessi: 8.408 posti in totale. Da sottolineare che i pensionamenti coincidono con i ruoli e, dunque, le tabelle diffuse sono quelle delle cessazioni, i quali contemporaneamente rappresentano le nuove assunzioni 2019/2020. La tabella analitica dei pensionamenti Ata al 1° settembre 2019 diffusa dalla Flc Cgil è ripartita per profilo professionale, regione e provincia.

Pubblicità

Pubblicità

Ata, immissioni in ruolo 2019/2020: i posti

I dati dei pensionamenti Ata, coincidenti con le prossime immissioni in ruolo 2019/2020, sono quelli forniti dall'Inps l'11 luglio scorso. I posti rimasti liberi dopo le operazioni di mobilità erano circa 19mila, ma quelli per le immissioni in ruolo coprono soltanto il turn over, ciò che poi accade all'incirca ogni anno. Su un totale nazionale di 8.408 cessandi al 1° settembre 2019, 4.574 appartengono a collaboratori scolastici, 2.242 ad assistenti amministrativi, 809 ad assistenti tecnici, 760 a Dsga (questi posti potrebbero venire accantonati per i vincitori del concorso, in ruolo da settembre del prossimo anno), 12 a guardarobieri, 8 a cuochi, 2 a infermieri, 1 addetto aziende agrarie.

Pubblicità

Emerge che si va a immettere in ruolo meno della metà del personale per cui c'è disponibilità, motivo per il quale la Flc Cgil chiede un piano straordinario di assunzioni di personale Ata. L'ufficialità sulle immissioni in ruolo per il momento manca: da venerdì 26 luglio, probabilmente, verranno diffusi i dati esatti agli Uffici scolastici regionali. Il Ministero dell'Economia ha autorizzato le assunzioni soltanto sul turn over quindi i numeri attuali non dovrebbero subire variazioni importanti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Scuola

Pensionamenti Ata: province e profili con più immissioni

Non si riportano tutti i dati dei pensionamenti Ata per profilo e provincia, che possono essere reperiti dalla tabella abbondantemente diffusa e sopra citata, ma alcuni emergono per quantità. Tra questi ultimi vi è la provincia di Napoli in assoluto quella con più posti: su un totale di 400 cessazioni (=immissioni in ruolo) 249 sono di collaboratori scolastici, 85 di assistenti amministrativi, 41 Dsga, 25 assistenti tecnici.

Questa provincia è indicativa anche per ciò che riguarda il timore diffuso tra il personale Ata circa le assunzioni derivanti dal concorso stop appalti di pulizia: i ruoli risultano 'numerosi' nonostante proprio in Campania ci sia un alto numero di cooperative. Anche nella provincia di Roma le immissioni ovvero le cessazioni sono tra le più alte: 375 in totale, di cui 174 di collaboratori scolastici, 135 di assistenti amministrativi, 39 di Dsga, 27 di assistenti tecnici (da notare che anche nel Lazio le ditte di pulizia sono numerose).

Pubblicità

Anche a Torino e Milano i pensionamenti sono risultati numerosi: 284 per la prima provincia, 267 per la seconda.