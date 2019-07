Sono stati resi noti, oggi 5 luglio, gli esiti delle domande di mobilità 2019/2020 del personale Ata. Complessivamente si tratta di quasi 19mila posti rimasti liberi, utili anche per le prossime immissioni in ruolo. Gli elenchi sono stati inviati agli Uffici scolastici provinciali, mentre il personale Ata, che ha presentato domanda, ha ricevuto comunicazione via mail. Il prospetto elaborato dalla Flc Cgil riporta i posti per profilo, regione e provincia. Per i collaboratori scolastici risultano liberi oltre 10mila posti in totale. Di seguito i dati dettagliati per tutte le figure Ata.

Pubblicità

Pubblicità

Mobilità Ata 2019/2020: esiti

I posti rimasti liberi per il personale Ata relativi al prossimo anno scolastico, a seguito delle domande di mobilità, ammontano a 18.949: di questi 10.181 sono destinati ai collaboratori scolastici, 3.992 agli assistenti amministrativi, 2.809 ai Dsga, 1.611 agli assistenti tecnici, 146 ai cuochi, 94 agli addetti alle aziende agrarie, 88 posti ai guardarobieri e 28 agli infermieri. Bisogna considerare che i numeri possono subire leggere variazioni a livello locale a seguito di rettifiche da parte di chi ha presentato istanza.

Pubblicità

Dal 9 al 20 luglio sarà possibile fare domanda per l'utilizzazione e l'assegnazione provvisoria (la cosiddetta mobilità annuale). Per presentare tale richiesta è necessario compilare la documentazione apposita (modello cartaceo) scaricabile dal sito del Ministero dell'Istruzione, che metterà a disposizione una sezione apposita. Anche per la domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria è importante conoscere i posti rimasti liberi dopo i trasferimenti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Scuola

Immissioni in ruolo Ata

Tra qualche settimana si conosceranno i numeri esatti relativi alle immissioni in ruolo 2019/2020 del personale Ata. I ruoli non vengono influenzati dalle assunzioni derivanti dal concorso stop appalti di pulizia: i lavoratori delle ditte esterne occuperanno, infatti, i posti accantonati (11.552, quelli disaccantonati dal 1° gennaio 2020 sono 11.507), quelli cioè che non hanno mai influito sul resto, rimasti quasi 'fantasma' per circa 20 anni.

Per farsi un'idea del numero di immissioni in ruolo, che tra qualche settimana verranno effettuate, ecco un prospetto riportato da Flc Cgil per regione e profilo Ata:

Abruzzo : AA 172, AT 58, CS 215

: AA 172, AT 58, CS 215 Basilicata : AA 43, AT 34, CS 99

: AA 43, AT 34, CS 99 Calabria : AA 82, AT 65, CS 160

: AA 82, AT 65, CS 160 Campania : AA 133, AT 75, CS 507

: AA 133, AT 75, CS 507 Emilia Romagna : AA 270, AT 102, CS 1164

: AA 270, AT 102, CS 1164 Friuli Venezia Giulia : AA 86, AT 34, CS 196

: AA 86, AT 34, CS 196 Lazio : AA 490, AT 116, CS 923

: AA 490, AT 116, CS 923 Liguria : AA 83, AT 46, CS 304

: AA 83, AT 46, CS 304 Lombardia : AA 929, AT 308, CS 1916

: AA 929, AT 308, CS 1916 Marche : AA 77, AT 72, CS 366

: AA 77, AT 72, CS 366 Molise : AA 30, AT 12, CS 70

: AA 30, AT 12, CS 70 Piemonte : AA 261, AT 114, CS 909

: AA 261, AT 114, CS 909 Puglia : AA 295, AT 137, CS 427

: AA 295, AT 137, CS 427 Sardegna : AA 139, AT 66, CS 296

: AA 139, AT 66, CS 296 Sicilia : AA 145, AT 70, CS 712

: AA 145, AT 70, CS 712 Toscana : AA 389, AT 110, CS 799

: AA 389, AT 110, CS 799 Umbria : AA 80, AT 27, CS 143

: AA 80, AT 27, CS 143 Veneto: AA 288, AT 165, CS 975.

Come è possibile vedere, la Lombardia è la regione in cui si liberano numerosi posti.