Sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 9 luglio 2019 è stato pubblicato un concorso per selezionare 20 figure professionali da inserire con la mansione di infermieri presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli. Il contratto offerto è a tempo indeterminato. L'ospedale Niguarda di Milano ha emanato un concorso per assumere 10 Oss (operatore socio sanitario). Di seguito i requisiti richiesti per potersi candidare.

Concorso per Infermieri a Napoli

Presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli è stata indetta una procedura selettiva a mezzo di concorso pubblico con finalità assuntive per 20 unità da inserire come infermieri. La domanda di partecipazione deve essere inoltrata entro il giorno 8 agosto 2019. Gli aspiranti partecipanti devono essere in possesso di appositi requisiti: avere la cittadinanza italiana o appartenere ad uno degli Stati membri; possedere una Laurea in Scienze Infermieristiche; essere iscritti all'albo degli Infermieri.

La partecipazione prevede il versamento di una tassa concorsuale di euro 10. La candidatura è soggetta al solo invio telematico; quest'ultimo deve avvenire tramite registrazione sul sito dell'azienda Ospedaliera Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli. Seguendo la procedura guidata a video il candidato dovrà indicare i propri dati sensibili, attestare il possesso del titolo di studio richiesto, indicare di non avere subito condanne penali e di avere assolto all'obbligo militare (solo per candidati uomini). Tutti i requisiti necessari per candidarsi devono essere già posseduti al momento dell'invio della candidatura.

Concorso per Oss a Milano

L'ospedale Niguarda di Milano ha emanato un pubblico bando di concorso per assumere 10 figure professionali da inserire con la mansione di Operatore Socio Sanitario. La candidatura deve essere inviata entro il 18 luglio 2019. Per potere inviare la propria candidatura gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: avere la cittadinanza italiana o appartenere ad uno degli Stati membri; non avere subito procedimenti penali; avere conseguito il diploma di maturità; essere in possesso dell'attentato di qualifica Oss.

La candidatura deve essere fatta pervenire tramite il sito dell'Ospedale di Niguarda e il candidato dovrà indicare tutti i propri dati sensibili, allegare il proprio curriculum vitae e i documenti comprovati i titoli posseduti. Nel lasso di tempo compreso tra il 7 e il 14 ottobre 2019 verrà fatta sostenere agli ammessi al concorso una prova preselettiva al fine di effettuare una prima selezione.