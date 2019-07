Attualmente, sono in atto varie assunzioni a nome di alcune università degli studi italiane, del gruppo SopranCiodue-prevenzione antincendio e formazione, delle agenzie per il lavoro Areajob S.P.A. e Oasi, per l'assegnazione di numerosi posti con il mandato di professore di I e II fascia, psicologo e operatore socio sanitario Oss da collocare nelle zone occupazionali dislocate tra il nord e il sud d'Italia.

Pubblicità

Pubblicità

Bandi di Concorso ad agosto

L'università degli studi di Salerno (Campania) ha dato il via ad una procedura di valutazione comparativa, per il conferimento di 15 impieghi con il ruolo di professore di I fascia tramite chiamata, presso i seguenti dipartimenti, i settori concorsuali e scientifico-disciplinari:

Dipartimento di studi umanistici

1 posizione per lingua e traduzione-lingua inglese;

1 ubicazione per letteratura italiana.

Dipartimento di scienze politiche e della comunicazione

1 sistemazione per sociologia generale.

Dipartimento di scienze economiche e statistiche

1 occupazione per economia politica;

1 occasione per diritto dell'economia.

Dipartimento di scienze del patrimonio culturale

1 posto per archivista, bibliografia e biblioteconomia.

Dipartimento di scienze giuridiche ''scuola di giurisprudenza''

1 incarico per filosofia politica;

1 collocazione per filosofia del diritto.

Dipartimento di farmacia

1 impiego per fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina).

Dipartimento di matematica

1 ruolo per logica matematica.

Dipartimento di studi politici e sociali

1 posizione per sociologia generale.

Dipartimento di ingegneria industriale

1 ubicazione per tecnologie e sistemi di lavorazione;

1 sistemazione per chimica industriale e tecnologica.

Dipartimento di ingegneria civile

1 occupazione per disegno.

Dipartimento di scienze umane, filosofiche e della formazione

1 posto per didattica e pedagogia speciale.

Le domande di partecipazione alla selezione devono essere esibite telematicamente usufruendo dell'applicazione informatica reperibile sul sito online: http:// web.unisa.it/home/bandi/concorsi-selezioni/docenti/professori entro giovedì 8 agosto 2019.

Pubblicità

L'università degli studi di Sassari (Sardegna) ha bandito due procedimenti selettivi per la chiamata di 2 professori universitari di ruolo di II fascia. I posti a concorso vengono così suddivisi:

1 incarico per l'area 06 scienze mediche-macro-settore 06/B-clinica medica generale, per il campo concorsuale 06/B1-medicina interna, per l'ambito scientifico-disciplinare MED/09-medicina interna;

1 collocazione per l'area 06 scienze mediche-macro-settore 06/I-clinica-radiologica, per il settore concorsuale 06/I1-diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, per il campo scientifico-disciplinare MED/36-diagnostica per immagini e radioterapia.

Le istanze devono pervenire compilate su carta semplice e spedite al magnifico rettore dell'università degli studi di (SS) ufficio concorsi-piazza Università n.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

21, 07100 Sassari, con una raccomandata con ricevuta di ritorno A.R. o consegnate personalmente all'ufficio protocollo in piazza Università n. 21, 07100 (SS) oppure telematicamente alla successiva casella di posta elettronica certificata PEC: protocollo @ pec.uniss.it entro giovedì 8 agosto 2019.

Posizioni aperte

Il gruppo SopranCiodue spa con filiale a Trezzano sul Naviglio in provincia di Milano (Lombardia) ricerca a tempo determinato della durata di dodici mesi personale in qualità di psicologo del lavoro in possesso dei corrispondenti titoli di istruzione e requisiti:

laurea in psicologia;

abilitato alla professione;

diviene un plus la residenza in provincia di Milano;

costituisce titolo di preferenza anche il curriculum vitae che segnala esperienze di coaching, counselling aziendale, valutazione stress lavoro collegato o preparazione aziendale.

La domanda di assunzione deve essere presentata direttamente sul portale web ''Gruppo SopranCiodue antincendio e sicurezza > Lavora con noi > Altre figure professionali candidati'' compilando il modulo con il profilo e la città di interesse.

Non è indicata nessuna data di scadenza.

L'agenzia per il lavoro S.P.A. Areajob assume nuovi profili qualificati con il compito di operatore socio sanitario Oss presso la casa di riposo di Rovigo (Veneto), tramite strutture disabili, psichiatriche e case di riposo in località Vercelli, Biella e provincia di Alessandria (Piemonte) e mediante struttura per anziani privata di Modena (Emilia Romagna).

Pubblicità

Le qualifiche e i requisiti richiesti sono i corrispettivi:

qualifica di operatore socio sanitario O.S.S.;

esperienza maturata in rsa o strutture riabilitative;

esperienza nella mansione di pertinenza;

disponibilità a lavorare su turni;

automuniti.

Per avere ulteriori informazioni collegarsi all'indirizzo web: http:// www. areajob.it/offerte-di-lavoro/oss-operatore-socio-sanitario-rovigo-7433/ o http:// www.

Pubblicità

areajob.it/offerte-di-lavoro/n-10-oss-per-vercelli-biella-e-provincia-di-alessandria-biella-7374/ o http:// www. areajob.it/offerte-di-lavoro/oss-modena-7385/. L'azienda non segnala alcuna data di scadenza.

Oasi Lavoro è alla ricerca di soggetti in funzione di operatori socio sanitari Oss per una casa residenza anziani di Comacchio di Ferrara (Emilia Romagna), per struttura ospedaliera di San Donato Milanese Milano (Lombardia), per casa di riposo di Ficarolo di Rovigo e per azienda cliente di Vicenza (Veneto) in possesso dei consecutivi titoli e requisiti:

attestato di operatore socio sanitario O.S.S.;

qualifica regionale di operatore socio sanitario e attestato alimentarista HACCP;

disponibilità ad esercitare su turni;

patente di guida di tipo B;

automunito.

Le candidature vanno effettuate direttamente sulla pagina online ''Oasi Lavoro > Lavora con noi''. Anche in questo caso non vi sono date di scadenza.