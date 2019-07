Sono attualmente in corso le selezioni per programmi legati a Maria De Filippi, ovvero Giortì, una nuova trasmissione che andrà in onda su LA5 e sarà condotta da Gemma Galgani e Giulia De Lellis, e per il Trono Over di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Sono inoltre tuttora aperti i casting per alcuni eventi a cura dell'agenzia Le Perle delle Muse.

Sono tuttora aperte le selezioni per un nuovo programma prodotto da Maria De Filippi e dal titolo Giortì, legato al racconto di una 'festa indimenticabile'.

Gli interessati devono far riferimento al sito web di Witty tv, dove saranno tenuti a compilare il relativo form di iscrizione ai casting. Il programma andrà poi in onda su LA5, e verrà condotto da Gemma Galgani e da Giulia De Lellis, due personaggi ormai ben noti, soprattutto in rapporto a Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Proprio in ordine a questa trasmissione Mediaset, in onda su Canale 5, proseguono le selezioni, A tale proposito, per quanto concerne il Trono Over le prossime si terranno il 9 luglio a Bari (Hotel Palace, Via F.

Lombardi, 13:00, dalle ore 9:00 alle ore 16:00) e l'11 luglio a Roma (Studi Elios, Via Tiburtina, 1361, dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle ore 17:00). Gli interessati a partecipare ai casting in questione possono presentarsi direttamente, portando con sé un documento di identità o, se preferiscono, possono compilare il form presente sul sito di Witty tv. Nel frattempo, poi quanti desiderano prendere parte alle prossime selezioni per il Trono Classico, devono invece far esclusivo riferimento al sito web indicato.

Le Perle delle Muse

Per l'agenzia Le Perle delle Muse sono attualmente in corso numerose selezioni per la realizzazione di vari eventi. In tal senso, si cercano due steward per il 26 e il 27 luglio e per numerosi giorni del mese di agosto per la distribuzione di gadget a Grosseto e a Pisa. Oltre alla retribuzione è previsto anche il rimborso integrale delle spese sostenute. Gli interessati devono visionare la pagina ufficiale dell'agenzia, dove troveranno il calendario completo delle date.

È possibile comunque candidarsi anche solo per alcune giornate. In ogni caso, quanti vogliono presentate la propria candidatura devono inviare dati personali, riferimenti di contatto, foto e curriculum, al seguente indirizzo di posta elettronica: info@ leperledellemuse.it, inserendo nell'oggetto 'Tour Pisa/Grosseto'. Allo stesso indirizzo di email e con la stessa documentazione devono far riferimento gli interessati, in questo caso steward ma anche hostess, che intendono proporsi per un evento che si svolgerà a Marina di Massa il prossimo 20 luglio.

In questo caso nell'oggetto va inserito 'Marina di Massa 20 luglio'.