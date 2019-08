Attualmente sono in corso alcune selezioni a nome della società Trenitalia del Gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane, delle compagnie aeree AirDolomiti S.p.A. L.A.R.E. e Volotea, per l'assunzione di ulteriore personale altamente preparato da assegnare nelle sedi di lavoro situate in Italia e all'estero.

Posizioni aperte a settembre

Le Fs ricercano con un contratto a tempo indeterminato diversi profili qualificati con il ruolo di account internazionale di madrelingua cinese, esperti in sistemi e dispositivi di segnalamento ferroviario, specialista innovazione commerciale, specialista contenzioso e specialista acquisti, per la zona di Roma (Lazio).

Per partecipare a tali procedure selettive è necessario essere in possesso dei corrispondenti titoli di studio e requisiti:

Madrelingua Cinese

padronanza madrelingua della lingua cinese;

eccellente comprensione della lingua inglese e italiana;

diviene un plus il diploma di laurea in materie economico-commerciali, linguistiche, scienze della comunicazione, giurisprudenza, ingegneria gestionale.

Esperti in sistemi e dispositivi di segnalamento ferroviario

diploma tecnico-industriale e/o laurea triennale-magistrale in materie scientifiche come meccanica, civile, aerospaziale, elettrica, elettronica, automazione e informatica.

Specialista innovazione commerciale

laurea di 2° livello in economia e commercio.

Specialista contenzioso

laurea di 2° livello in giurisprudenza;

diviene un plus il possesso dell'abilitazione alla professione di avvocato, il diploma di specializzazione per professioni legali e pratica forense tramite studi legali civilistici-amministrativi.

Specialista acquisti

laurea di 2° livello in economia o ingegneria gestionale o giurisprudenza.

La domanda di ammissione deve essere presentata entro giovedì 5 e domenica 8 settembre 2019.

Altre ricerche in atto

La compagnia aerea italiana di Lufthansa AirDolomiti seleziona risorse professionali con il compito di MCC specialist (specialista centro clienti) da inserire in località Verona Villafranca. I candidati devono detenere i consecutivi requisiti di accesso:

esperienza di almeno due anni in un'organizzazione CAMO (o MRO);

competenze nel pacchetto MS office e IT;

preparazione generale della struttura e del sistema di un aeromobile e della documentazione applicabile;

padronanza della lingua italiana e inglese sia scritta che orale e del linguaggio tecnico aeronautico.

Si fa presente che la suddetta posizione aperta è stata pubblicata in data lunedì 5 agosto 2019.

Tuttavia, non viene segnalata nessuna data di scadenza. Per maggiori informazioni consultare il portale online ufficiale della compagnia aerea ''AirDolomiti''.

La compagnia aerea Volotea assume nuove figure con l'incarico di assistente di volo con e senza attestato di equipaggio di cabina. Le basi lavorative si trovano in Italia a Cagliari (Sardegna), Genova (Liguria), Palermo (Sicilia), Venezia e Verona (Veneto), in Francia a Bordeaux, Marsiglia, Nantes, Strasburgo e Tolosa, in Spagna a Asturie e Bilbao, in Grecia ad Atene.

I requisiti di accesso sono i seguenti:

aver raggiunto la maggiore età;

fluente conoscenza della lingua inglese, più una delle successive lingue: italiano, francese, spagnolo o greco;

passaporto europeo in vigore;

ottima forma fisica e in grado di superare un esame medico;

saper nuotare.

Per acquisire maggiori dettagli su tali offerte di lavoro contattare il sito web ufficiale della compagnia aerea ''Volotea''.

Si fa notare che la società non indica alcuna data di scadenza.