Al momento, l'Agenzia delle Entrate e il Ministero della Giustizia hanno indetto nuovi bandi di concorso pubblico, per l'assegnazione di alcuni incarichi di lavoro rivolti a profili qualificati e per segnalare la propria disponibilità di funzione, con il ruolo di dirigente penitenziario, presso numerose sedi occupazionali dislocate sul territorio nazionale.

Bando di concorso ad agosto

La direzione regionale della Toscana rende pubblico che a seguito di richiesta numerica di avviamento al lavoro, attuata all'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego, in ambito servizi per il lavoro di Massa Carrara, Lucca e Pistoia-ufficio legge 68/99, vengono inoltrate a selezione 2 unità di personale tra gli iscritti nelle liste di cui all'.art.

8 della legge n. 68/99, da regolarizzare nella I area funzionale e nella fascia economica F1 e da accogliere negli uffici dell'Agenzia delle Entrate situati in provincia di Pistoia.

Si precisa che tale avviso selettivo viene divulgato sul portale internet ''idolweb'' nella sezione di Pistoia all'indirizzo: https:// arti.toscana.it/web/arti/lavoro da lunedì 5 agosto 2019 a martedì 27 agosto 2019. Per reperire ulteriori informazioni è possibile visionare al meglio tale procedimento di selezione consultando il sito internet ufficiale ''Agenzia delle Entrate'' seguendo il percorso > Amministrazione trasparente > Bandi di concorso > Concorsi non ancora scaduti.

Posizioni aperte a settembre

Il provveditorato dell'amministrazione penitenziaria ha attivato la procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali non superiori per le posizioni in funzione di direttore dell'ufficio XI-disciplina e dell'ufficio X-traduzioni e piantonamenti, della direzione generale del personale e delle risorse. Le disponibilità dei dirigenti vengono raccolte tramite il sistema informatico online accessibile dalla pagina web: dap.

giustizia.it del dipartimento, che permette di comunicare la propria disponibilità indipendentemente per ciascun posto di carica. Il percorso da seguire è > Area del personale > Bandi Dirigenti Penitenziari.

Il termine ultimo per esprimere la propria disponibilità è sabato 21 settembre 2019. Da tenere in considerazione il fatto che sono accolte le istanze in forma cartacea solamente per i dirigenti in servizio temporaneo mediante ulteriori amministrazioni o non presenti a qualunque titolo o in ogni caso, impossibilitati a presenziare alla piattaforma informatica.

Le SS.LL. provvedono a notificare la vigente relazione ad ogni dirigente interessato, anche assenti a qualsiasi titolo. Per visionare in maniera specifica il suddetto procedimento di assegnazione è necessario interpellare il sito online del ''Ministero della Giustizia'' seguendo il percorso > Concorsi, esami, selezioni e assunzioni.