Attualmente, sono in corso vari bandi di concorso pubblico a nome dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-Adm e dell'Agenzia Regionale per l'Impiego-Arti, per l'assunzione di diversi profili specializzati con il ruolo di chimico, funzionario, assistente e infermiere, da disporre nei propri organismi collocati sul territorio nazionale.

Concorsi pubblici ad agosto

L'Adm ha promulgato un concorso pubblico, per esami, per il conferimento di 50 posti in funzione di chimico di III area e di fascia retributiva F1, da inquadrare con un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e da accogliere nelle strutture centrali e nei laboratori chimici territoriali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

I posti a concorso sono così suddivisi:

Campania 1;

Emilia Romagna 1;

Friuli Venezia Giulia 2;

Lazio 13;

Liguria 5;

Lombardia 3;

Piemonte 3;

Puglia 1;

Sardegna 3;

Sicilia 5;

Toscana 5;

Veneto 8.

I concorrenti per essere ammessi a tale procedura di selezione devono aver conseguito la laurea in una delle successive classi:

scienze e tecnologie chimiche L-27;

scienze e tecnologie farmaceutiche L-29;

scienze e tecnologie chimiche classe 21;

scienze e tecnologie farmaceutiche classe 24;

farmacia e farmacia industriale LM-13;

scienze chimiche LM-54;

scienze e tecnologie della chimica industriale LM-71;

farmacia e farmacia industriale classe 14/S;

scienze chimiche classe 62/S;

scienze e tecnologie della chimica industriale classe 81/S.

Oltre a ciò, sono necessari i seguenti requisiti di accesso:

possedere l'abilitazione all'esercizio della professione di chimico;

essere iscritti all'albo dei chimici e dei fisici di cui al D.M. 23 marzo 2018 ''Sezione A Chimici'' o ''Sezione B Chimici'';

cittadinanza europea;

buona padronanza della lingua italiana;

idoneità psicofisica all'attività;

diritto di voto attivo;

non avere precedenti penali;

essere a norma con il servizio militare.

La domanda di adesione al concorso deve avvenire previa registrazione esclusivamente tramite la stesura di un modulo di istanza online trovabile al seguente link: https:// www.adm.gov.it entro le ore 23:59 di martedì 27 agosto 2019.

Per reperire maggiori delucidazioni contattare il portale web ufficiale ''Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-Home'' seguendo il percorso < Amministrazione trasparente > Bandi di concorso > Concorsi Pubblici > Concorsi in svolgimento.

Altre posizioni aperte

Arti ha attivato quattro concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato full time di 49 posizioni con la nomina di funzionario, funzionario esperto, assistente e assistente senior in politiche del lavoro di categoria D, nonché per possibili reclutamenti con un contratto di lavoro a tempo determinato mediante l'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

I titoli di istruzione richiesti sono i corrispettivi:

diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) o laurea specialistica (LS-DM 509/99) oppure laurea magistrale (LM-DM 270/04) o uno dei diplomi di laurea di cui al DI luglio 2009 (lauree triennali);

diploma di laurea in economia e commercio o in giurisprudenza o in scienze politiche o in sociologia o in psicologia o in scienze della formazione primaria o in pedagogia;

diploma di scuola secondaria di II grado quinquennale (diploma di maturità).

La domanda di ammissione previa registrazione deve giungere telematicamente collegandosi al presente link: https:// www.

regione.toscana.it/apaci entro venerdì 16 agosto 2019. Per poter visionare tali opportunità lavorative interpellare il sito online ufficiale ''Arti-Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego'' seguendo il percorso > Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso.

Arti ricerca personale professionale con la mansione di infermiere da regolarizzare con un contratto a tempo indeterminato part time e da inserire nella sede lavorativa di Scandicci in provincia di Firenze.

I partecipanti devono essere in possesso dei corrispondenti titoli di studio e requisiti:

laurea in scienze infermieristiche;

competenze informatiche in MS office;

patente di guida di tipo B;

automuniti;

essere iscritti al collocamento mirato.

La domanda di partecipazione deve essere presentata direttamente in un centro per l'impiego del proprio domicilio entro venerdì 30 agosto 2019. Si fa presente, che tale offerta di lavoro è destinata ai disabili: invalidi civili, invalidi del lavoro, invalidi per servizio, invalidi civili di guerra, non vedenti e sordomuti.

Per ottenere più informazioni al riguardo consultare la pagina internet ufficiale ''Arti-Agenzia Regionale per l'Impiego'' seguendo il percorso > Lavoro > Offerte di lavoro > e selezionare l'area di interesse.