Un video musicale

Per la realizzazione di un video musicale da girare il prossimo 13 agosto a Roma, sono tuttora aperte le selezioni per la ricerca di due attori, tra 18 e 25 anni, e due attrici, tra 18 e 24 anni, di bella presenza e residenti a Roma o in zone limitrofe.

Per candidarsi è necessario inoltrare la propria candidatura entro giovedì 8 agosto al seguente indirizzo di posta elettronica: danielebarbiero@ hotmail.it, inserendo nell'oggetto 'videoclip summer' e indicando dati personali e di contatto e allegando una foto in primo piano, una a figura intera e una in costume da bagno.

Un concorso per il teatro

Nell'ambito della quarta edizione della rassegna teatrale dal titolo Intransito, organizzata dal Comune di Genova in sinergia con Teatro Akropolis e altre istituzioni culturali, viene promosso un importante progetto per valorizzare singoli artisti e compagnie teatrali. In particolare per questa iniziativa, che si svolgerà poi tra il 12 e il 14 dicembre di quest'anno presso il Teatro Akropolis di Genova, sono in corso le selezioni finalizzate a trovare sei soggetti artistici, operanti come compagnie o come singoli, che saranno tenuti a proporre una propria produzione teatrale che verrà valutata accuratamente da operatori e studiosi del settore, tutti di alto livello.

I finalisti riceveranno un premio di 300 euro, e al vincitore verrà consegnato un ulteriore premio di 1.500 euro. Per partecipare alle selezioni è sufficiente essere un gruppo teatrale formale o informale, composto per almeno il 70% da membri di età non superiore a 35 anni, o singoli artisti che non oltrepassino tale età. Tutti devono svolgere la propria attività teatrale nel nostro Paese.

Gli interessati a proporre la propria candidatura devono, entro e non oltre il prossimo 8 settembre 2019, compilare con cura il modulo di iscrizione reperibile sul sito web di Genova Creativa, dove è possibile trovare anche ogni ulteriore informazione e dettaglio, unitamente al bando da scaricare e agli allegati della richiesta di adesione al concorso.

L'elenco dei finalisti verrà pubblicato orientativamente a partire dal 15 ottobre su tale sito web nonché su quello del Comune di Genova, alla sezione bandi/cultura,