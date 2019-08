Sono state fissate nuove date di casting per la nuova edizione di Italia's Got Talent, programma di notevole successo in onda su TV8. Sono inoltre ancora aperte le selezioni per la realizzazione di un video musicale di un'artista italiana emergente.

Italia's Got Talent

Sono state fissate delle nuove selezioni per il noto programma Italia's Got Talent, in onda sul canale TV8 della piattaforma SKY e prodotto da FremantleMedia Italia.

I casting in questione si svolgeranno ad Avellino, dal 6 all'8 settembre presso il Teatro 'Carlo Gesualdo', a Milano, dal 16 al 18 sempre dello stesso mese presso il Teatro Arcimboldi, a Vicenza, il 30 settembre e l'1 e il 2 di ottobre al Teatro Comunale. Per la nuova edizione della trasmissione, che dovrebbe andare in onda in prima serata nel corso della primavera del prossimo anno, sono stati confermati sia la conduttrice, Lodovica Comello, e tre dei quattro giudici, ovvero Frank Matano, Federica Pellegrini e Mara Maionchi, mentre a Claudio Bisio subentrerà Joe Bastianich.

Gli interessati a presentare la propria candidatura per prendere parte alle selezioni possono far riferimento al seguente numero di telefono: 02/45508888 o al sito web del programma. Nel secondo caso è necessario compilare il relativo form online di iscrizione, inserendo dati personali e di contatto, titolo di studio, professione, codice fiscale, stato civile e indicazioni su eventuali figli, nazionalità.

Occorre inoltre accettare quanto concerne l'informativa inerente la privacy e caricare una fotografia a mezzobusto, di formato jpg e di peso inferiore ai 3 MB, e un breve (max 100 secondi di durata) video di una propria esibizione, di peso inferiore a 100 MB e, se possibile, in formato mp4.

Un video musicale

Per la realizzazione di un video musicale di Raimoon Edizioni Musicali di un'artista emergente italiana, sono tuttora aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di ballerine e ballerini.

Tutti i candidati devono essere dotati di bella presenza e rilevanti abilità nell'ambito della danza moderna, unitamente una buona base classica. In sede di casting, ballerini e ballerine dovranno presentarsi con un abbigliamento comodo e muniti di costume da bagno, e verrà loro richiesto di eseguire una coreografia insegnata sul momento. Gli interessati devono inviare la propria candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: info@ astralmusic.it.

Le selezioni si svolgeranno poi, su convocazione, il prossimo 6 agosto a Roma, presso il Mac Molinari Art Center, a Via Antonino Lo Surdo, 51. Nei giorni successivi, il 7 e l'8, si terranno le prove, e il 9 agosto verrà registrato il video.