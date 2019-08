Sono partite le selezioni per un nuovo programma TV, prodotto da Endemol Shine Italy, e sono ancora in corso alcuni casting per programmi della stessa casa di produzione.

Inoltre, per il programma Detto Fatto, su Rai Due, sono state fissate le nuove selezioni per una nuova iniziativa che riguarda i padroni di animali.

'Family Food Fight' e altri programmi di Endemol Shine

Un importante format australiano dal titolo Family Food Fight approda finalmente anche nel nostro Paese.

Il programma televisivo è arrivato da alcuni mesi anche negli Stati Uniti, dove sta per concludersi la prima edizione, nel corso della quale quattro famiglie si sono sfidate sulla base di un ricco menù composto da sei portate, dessert compreso, nonchè su una particolare 'colazione per cena'. In Italia la trasmissione andrà in onda, orientativamente, nella primavera del prossimo anno su Sky Uno e verrà prodotta da Endemol Shine Italy.

Si tratta sostanzialmente di una serie di sfide tra famiglie italiane a colpi di ricette e piatti tradizionali e regionali, sotto la supervisione e l'attenta valutazione di una giuria di esperti. Il montepremi per la famiglia vincitrice, che verrà incoronata con il titolo di 'Miglior Famiglia ai Fornelli d'Italia', è davvero interessante, dato che ammonta a 100 mila euro. A tale proposito si cercano famiglie di concorrenti, ovviamente appassionate di cucina e con una buona competenza nell'ambito dei piatti tradizionali e regionali, le quali devono inoltrare la propria candidatura a: family@ endemolshine.it o, tramite whatsapp, al seguente numero telefonico: 348/1501833.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro

Oltre al nuovo programma appena citato sono ancora aperti alcuni casting per altri programmi televisivi prodotti da Endemol Shine, come Imitation Contest, dedicato a bravi imitatori, Extramile, per genitori separati che desiderano agire in collaborazione per il bene dei propri figli e Genitori e Figli, per quanti hanno figli maggiorenni. In tutti questi casi si deve far riferimento direttamente al sito web della casa di produzione, dove si possono trovare tutte le relative informazioni.

Infine, ritornando a parlare di arte culinaria, sono tuttora aperte le selezioni per giovani aspiranti chef, tra i 18 e i 23 anni. Gli interessati devono inviare la candidatura a: academy@ endemolshine.it, chi desidera ulteriori dettagli può visionare la pagina ufficiale Facebook di Endemol Shine.

Fitness e Dog a 'Detto Fatto'

Nell'ambito della nuova edizione del programma televisivo Detto Fatto su Rai Due, è stata lanciata una specie di sezione dedicata a cani e fitness.

In particolare, viene proposto di prendere parte a una sessione di yoga organizzata 'su misura' per cane e padrone. Una assoluta novità alquanto originale.

Gli interessati a candidarsi devono inviare dati personali e di contatto, allegando foto di sè e del proprio amico a quattro zampe a: dettofatto@ rai.it.