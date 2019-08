Al momento, l'Eni-Ente Nazionale Idrocarburi e Q8-Kuwait Petroleum Italia S.p.A. ricercano nuovi profili specializzati diplomati e laureati con il ruolo di supervisori, ingegneri, contabili, chimici e amministratori aziendali, da assegnare nelle zone di lavoro situate sul territorio italiano.

Posizioni aperte a settembre

Eni seleziona con un apprendistato professionalizzante e a tempo indeterminato personale esperto in funzione di commodity risk supervisor (supervisore dei rischi legati alle merci), addetto area pozzo, ingegnere di processo junior, ingegnere strutture offshore junior, ingegnere apparecchiature meccaniche junior, ingegnere macchine junior e ingegnere dei sistemi elettrici junior, da disporre nelle aree occupazionali di Donato Milanese in provincia di Milano (Lombardia) e Vibo Valentia (Calabria), in possesso dei seguenti titoli di istruzione e requisiti:

laurea magistrale in economia, business administration, ingegneria, ingegneria chimica, ingegneria civile, aeronautica ad indirizzo strutturale, ingegneria energetica, ingegneria meccanica, ingegneria gestionale, ingegneria idraulica;

laurea triennale in ingegneria chimica, energetica, meccanica, del petrolio, dell'ambiente e territorio;

laurea in ingegneria elettrica ed elettronica;

diploma di chimico, scientifico, scientifico-tecnologico, minerario.

La domanda di partecipazione deve essere presentata direttamente sulla pagina web ufficiale di ''Eni-Ente Nazionale Idrocarburi'' seguendo il percorso > Carriere > Lavorare in Eni > Opportunità professionali entro domenica 8 settembre 2019.

Altre ricerche in corso

Q8 assume ulteriori soggetti laureati da dislocare nel settore commerciale-marketing, amministrazione e finanza, logistica e I.T. & innovazione. I concorrenti per accedere a tali Offerte di lavoro devono possedere i seguenti titoli di istruzione e requisiti:

laurea in materie economiche;

laurea in ingegneria;

laurea in ingegneria meccanica;

laurea in ingegneria chimica;

laurea in ingegneria informatica;

laurea in ingegneria elettronica;

laurea in finanza;

aver conseguito un eccellente punteggio scolastico e accademico;

ottima comprensione dell'inglese;

abilità dei più importanti sistemi informatici come windows;

diviene un plus il conseguimento di corsi specialistici post laurea e master.

La domanda di ammissione previa registrazione deve essere effettuata direttamente sul portale internet ufficiale ''Q8-Kuwait Petroleum Italia S.p.A.'' seguendo il percorso > Lavora con noi.

Si fa presente che la società in questione non indica nessuna data di scadenza.